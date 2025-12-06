الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار.. وتُحذر: سيول وبرق ورعد بهذه المناطق

25 صورة من استقبال المصريين صاحب واقعة الدفاع عن السفارات بالمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من محافظة البحر الأحمر (رأس غارب - الزعفرانة - الغردقة - القصير - مرسى علم - رأس بناس).

كما أوضحت أن طقس اليوم يشهد فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق متفرقة من سيناء (شمال سيناء - خليج العقبة - نخل - سانت كاترين - ذهب - شرم الشيخ)، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبينت الهيئة، أن طقس اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة قد تمتد (بنسبة حدوث 20% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين، قائلة :"قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) الآتي:

السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الى وسط وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح القوية نتيجة الهواية الهابطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.