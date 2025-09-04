أغرب نكهات الحلوى في العالم.. منها شيكولاتة بـ "العرقسوس"

كتبت- أسماء مرسي:

تُعد الشوكولاتة البيضاء والداكنة من أكثر النكهات شهرة وانتشارًا حول العالم، لكن عالم الشوكولاتة لا يتوقف عند هذه الأنواع التقليدية، بل يشمل نكهات غير مألوفة قد تدهشك.

فيما يلي أغرب نكهات الشوكولاتة حول العالم، وفقًا لموقعي navhindtimes وbuzztribe:

• شوكولاتة الجبن – كوريا الجنوبية

قدمت علامة “جانا” الكورية نكهة غريبة لمحبي التجارب الجديدة: شوكولاتة بنكهة الجبن.

تمزج هذه الشوكولاتة بين الطابع الكريمي للجبن وقوام الشوكولاتة الناعم، في مزيج مفاجئ وغير تقليدي، لكنه يحظى بشعبية في السوق الكوري.

• شوكولاتة البطاطا الحلوة – اليابان

في اليابان، قامت إحدى الشركات بدمج البطاطا الحلوة مع الشوكولاتة، لتقديم نكهة غنية ومغذية، خاصة لمن يرغبون في تقليل النشويات دون التنازل عن الطعم الحلو.

• شوكولاتة الكاري الهندي – الولايات المتحدة

ماركة “فوج” الأمريكية خاضت مغامرة جريئة بدمج شوكولاتة الحليب مع جوز الهند ومسحوق الكاري الحلو.

• شوكولاتة الشاي الأخضر – اليابان

ابتكار ياباني شهير يجمع بين الشوكولاتة البيضاء الناعمة ومذاق الشاي الأخضر، مقدّمًا توازنًا فريدًا بين الحلاوة والرائحة العطرية، وهو من الخيارات المفضلة لعشاق النكهات الهادئة والمميزة.

• شوكولاتة داجوبا تشاي – الولايات المتحدة

لعشاق الشاي، تقدم علامة “داجوبا” شوكولاتة بنكهات شرقية دافئة تحتوي على الزنجبيل والشاي الأسود.

• شوكولاتة الفلفل الأحمر – المكسيك

واحدة من أغرب النكهات على الإطلاق، تجمع بين القرفة والفلفل الحار المكسيكي.

• شوكولاتة عرق السوس – آيسلندا

مزيج غير تقليدي يجمع بين نكهة عرق السوس القوية والشوكولاتة الداكنة الغنية، ليقدم مذاقًا يبدو غريبًا للبعض، لكنه يحظى بشعبية واسعة في آيسلندا.

