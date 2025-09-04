ليه السفينة مفيهاش فرامل؟.. وما القصة وراء ذلك”

كتبت- أسماء العمدة:

عندما نفكّر في أي وسيلة مواصلات، أول ما يتبادر إلى أذهاننا وجود فرامل للتوقّف عند الحاجة. لكن الأمر يختلف تمامًا مع السفن؛ فهي لا تحتوي على فرامل تقليدية مثل السيارات أو القطارات، والسر وراء ذلك يعود إلى قوانين الفيزياء وحجم السفن العملاق.

السفينة تتحرك في الماء، والماء وسط غير ثابت مثل الأرض، وبالتالي لا يمكن تركيب نظام فرامل يوقفها فجأة؛ فإذا حاولت السفينة التوقف بشكل مباشر ستستمر في الحركة لمسافة طويلة بسبب قوة الدفع الهائلة وكتلتها الضخمة، وفقًا لموقع News18.

كيف تتوقف إذن؟

بدلًا من الفرامل، يعتمد قبطان السفينة على:

• عكس اتجاه المحركات لتقليل السرعة تدريجيًا.

• إسقاط المرساة في حالات التوقف الطارئ أو عند الرسو في الميناء.

• المناورة في اتجاهات مختلفة لامتصاص سرعة الحركة تدريجيًا.

السفن الكبيرة مثل ناقلات النفط أو سفن الركاب قد تحتاج إلى عدة كيلومترات حتى تتوقف تمامًا، حتى لو تم تشغيل “المحركات العكسية” بأقصى قوة.

إذن، السر وراء عدم وجود فرامل للسفن هو أن الماء لا يسمح بالتوقف المفاجئ، وأن حجم السفينة الهائل يجعل الأمر مستحيلًا عمليًا. لذلك، يتطلب الأمر تخطيطًا مسبقًا وخبرة كبيرة من القبطان ليبدأ في إبطاء السرعة قبل وقت كافٍ من الوصول إلى الميناء.

اقرأ أيضا:

رجل يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل لسبب غير متوقع (فيديو)

سابقة نادرة.. شركة طيران تطلق اسم راكب على طائرتين

تجربة صادمة.. 20 صورة لأغرب فنادق حول العالم

صاحب محل بويات يثير الجدل على السوشيال ميديا رغم غياب الزبائن

رجل يعاقب ابنه بطريقة غير متوقعة.. هذا ما حدث (صور)