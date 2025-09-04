5 أخطاء في حفل الزفاف تفقد العروس تألقها.. لا تفعليها أبدا

كتب – أحمد الضبع:

في ليلة العمر، تسعى كل عروس لتبدو الأجمل أمام أنظار الجميع، غير أن بعض الأخطاء الصغيرة قد تفقدها الكثير من تألقها.

خبيرة الإتيكيت والمظهر إيمان عفيفي أوضحت في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك 5 هفوات شائعة ترتكبها الكثير من الفتيات في زفافهن، يجب الحذر منها للحفاظ على الأناقة والكاريزما.

1- فستان غير مناسب للحركة

وقالت "عفيفي" إن اختيار فستان ضيق أو طويل بشكل مبالغ فيه قد يعيق خطوات العروس، ويجعلها تبدو مرتبكة في صعود السلم أو أثناء الرقصة الأولى، مشيرة إلى أهمية أن يكون التصميم أنيقا لكنه عملي في الوقت ذاته.

2- "مشية" غير متزنة

من أكثر ما يلفت انتباه الحاضرين طريقة دخول العروس، إلى القاعة أو مكان حفل الزفاف، لذلك فإن السير بخطوات سريعة أو مترددة يفقدها وقار اللحظة، بينما المشية المتزنة والواثقة تمنحها حضورا ملكيا، بحسب خبيرة الإتيكيت والمظهر.

3- الإمساك الخاطئ بباقة الورد

وأشارت "عفيفي" إلى أن رفع البوكيه لمستوى الصدر أو الوجه يفسد الصور ويخفي تفاصيل الفستان، والصحيح أن تمسك العروس بالباقة عند مستوى الخصر مع استرخاء اليدين لتبدو طبيعية وجذابة.

4- الإفراط في الإكسسوارات

وأضافت خبيرة الإتيكيت، أن تزيين الفستان بإكسسوارات كثيرة أو لامعة بشكل مفرط قد يشتت الأنظار عن جمال العروس نفسها، بينما البساطة المنظمة هي سر الأناقة في ليلة الزفاف.

5- إهمال الابتسامة

التركيز على التفاصيل قد يجعل بعض العرائس ينسين أبسط ما يضفي السحر على الإطلالة وهي الابتسامة، لذا نصحت "عفيفي" العروس بالحرص على تهيئة نفسها نفسيا لاستقبال يوم الزفاف وعدم تعكير مزاجها، مع استحضار الابتسامة غير المفتعلة بين الحين والآخر.

