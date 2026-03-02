قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة"، حضوريًا، بمعاقبة موظف سبعيني بالمعاش بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمت المدان بالمصاريف الجنائية، بالإضافة إلى دفع 100,001 جنيه كتعويض مؤقت للمدعين بالحق المدني، و 300 جنيه أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، في القضية رقم 9767 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 4280 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

خلفية الواقعة

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم إبراهيم.س.أ.أ، 73 عامًا، موظف بالمعاش، للمحاكمة بعد اتهامه بخطف طفلة لم تبلغ 18 عامًا بالتحايل، واستدراجها إلى مسكنه، مستغلاً حداثة سنها، ووهمها بأنه سيمنحها مبلغًا ماليًا.

وبحسب قرار الإحالة، اقترنت الجناية بجريمة هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حيث استجاب الضحية للإيهام المالي، فتوجهت نحو المتهم، الذي لمس مكان عفتها، مما أدى إلى تعريض أمنها الأخلاقي والجسدي للخطر.

قرار الإحالة

ووفق قرار الإحالة اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتهديد باستدراجه لها واهمًا إياها بمنحها مبلغ مالي فاستجابت إلى ذلك الإيهام فتوجهت نحوه وعلى إثر ذلك لامس مكان عفتها بينما وجه له عرض أمن وأخلاق المجني عليها للخطر حال كونها طفلة بأن ارتكب قبلها الجرم المدان به.