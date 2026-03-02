الكويت تعلن ضبط المتورطين في "مخالفات جسيمة" تمس الأمن والاستقرار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن نجاح قطاع الأمن الجنائي في رصد وضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين في "مخالفات جسيمة" تمس أمن واستقرار المجتمع، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن البلاد.

ملاحقة مروجي الشائعات ومصوري الأحداث

أوضحت الوزارة في بيانها، اليوم الإثنين، على حسابها عبر منصة "إكس"، أن الضبطيات شملت أفرادا قاموا بتصوير أحداث وتداول مقاطع مرئية بشكل غير قانوني، مما ساهم في "إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام وبث الخوف" في نفوس المواطنين والمقيمين، مشددة على أن هذه التصرفات تقع تحت طائلة التجريم القانوني.

ضبط متعاطفين مع منظمات إرهابية

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بنشر محتويات تتضمن "تعاطفا مع منظمات إرهابية" عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى إحالة جميع المضبوطين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تحذير شديد اللهجة: لا تهاون مع العابثين

شددت الداخلية الكويتية، على استمرار عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لكافة المنصات والميادين، قائلة: "لن نتوقف عن ملاحقة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين"، ومنوهة بأنها حذرت مسبقا من هذه الممارسات، وأنها لن تتهاون مطلقا في حماية أمن الوطن.

دعوة للمواطنين والمقيمين

أهابت الوزارة بالجميع ضرورة استقاء المعلومات من "المصادر الرسمية فقط"، وتغليب المصلحة الوطنية عبر عدم تداول المقاطع غير الموثوقة. كما منعت منعا باتا تصوير الأحداث الجارية في الميدان أو تصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، تجنبا لعرقلة الجهود الأمنية وحفاظا على أمن الكويت وأمانها.