كتب- محمود الطوخي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة استهدف فندقا في البحرين أسفر عن إصابة 2 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية.

إصابات في هجوم البحرين

وأوضحت الوثيقة الدبلوماسية، أن الاستهداف الجوي أدى لوقوع إصابات مباشرة بين أفراد وزارة الدفاع، حيث نصت البرقية صراحة على أنه "أصيب اثنان من أفراد وزارة الدفاع الأمريكية".

ولم تتضمن البرقية، التي أُرسلت أمس الأحد، تفاصيل إضافية حول الحالة الصحية للمصابين أو هوياتهم الرسمية.

موقع هجوم البحرين بالمنامة

وأشار التقرير إلى عدم اتضاح الموقع الدقيق لإقامة أفراد القوات الأمريكية وقت تعرضهم للإصابة، رغم تسجيل استهداف فندق "كراون بلازا" في المنامة صباح الأحد.

ولم تبيّن المعطيات المتوفرة ما إذا كان المصابون من الكوادر المدنية أم العسكرية التابعة للبنتاجون.

إرشادات أمنية بعد هجوم البحرين

وأصدرت السفارة الأمريكية في المنامة بيانا نصحت فيه الرعايا الأمريكيين بضرورة تجنب الفنادق في العاصمة البحرينية، مشيرة إلى أن تلك المنشآت قد تكون هدفا للهجمات الإيرانية.

وشجعت السفارة، مواطنيها على اتخاذ تدابير احترازية والابتعاد عن المواقع السياحية الكبرى في ظل التوترات الأمنية الراهنة التي أعقبت رصد النشاط الجوي الإيراني في المنطقة.