كتب- محمد لطفي:

قامت شركة أوراسكوم بيراميدز بالانتهاء من تصميم وتنفيذ منصات بيع حديثة ومتطورة لبيع الهدايا التذكارية داخل منطقة الزيارة، بما يتماشى مع الطابع الحضاري والأثري للموقع، إلى جانب وضع آليات تشغيل واضحة بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار، وفي سياق أعمال التطوير الشاملة بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة.

وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بتسليم منصات البيع رسميًا خلال تفقده منطقة الأهرامات، اليوم، في أول زيارة له لمشروع التطوير منذ توليه مهام منصبه.

وتتضمن آلية التشغيل تحديد القيمة الإيجارية لكل منصة بمبلغ 6,000 جنيه سنويًا لكل بائع، بالإضافة إلى 10,000 جنيه كتأمين لكل منصة بيع.

كما تم وضع لائحة تنظيمية واضحة ومعلّقة داخل منطقة الزيارة بهدف تنظيم حركة البيع داخل المنطقة، وضمان تقديم تجربة سياحية حضارية تليق بالمكانة التاريخية لمنطقة الأهرامات، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وتقوم شرطة السياحة والآثار بدور أساسي في متابعة تطبيق اللائحة والتنظيمات المعتمدة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة وشركة أوراسكوم بيراميدز، بما يضمن الالتزام بالضوابط وتحقيق الانضباط داخل المنطقة.

وتؤكد كل من محافظة الجيزة وشركة أوراسكوم بيراميدز حرصهما على دعم الباعة القائمين بالمنطقة والحفاظ على استقرار أوضاعهم، والعمل على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع الشكل الحضاري الجديد لمنطقة الزيارة.

كما أكدت الجهات المعنية أن المشروع يأتي في إطار تنظيم العمل، ودعم العاملين، وتحسين بيئة العمل بما يعود ب

النفع على الجميع.