25 صورة تخطف الأنفاس.. أجمل لحظات الحياة البرية في 2025

كتبت- نرمين ضيف الله:

واصل مسابقة "مصور الحياة البرية" إبهار العالم سنويًا بصور مذهلة تسلّط الضوء على الجمال الهائل والتحديات البيئية التي يواجهها كوكبنا.

الصور التالية إمّا رُشحت أو حظيت بإشادات واسعة، وهي تختصر لحظات استثنائية من الحياة البرية حول العالم، وفق ما نشرته BBC وDesign You Trust.

دبور خزاف طائر في الهند

في لقطة ساحرة أشبه بمشهد خيالي، يظهر دبور خزاف طائر وهو يحمل يرقة خضراء ليطعم بها صغاره، بينما التكوين الفني للصورة مع الخلفية الوردية الناعمة جعل المشهد يبدو كأن الحشرة تركب عصا مكنسة طائرة.

كسلان ثلاثي الأصابع على سور شائك في فرنسا

التقط المصور إيمانويل تاردي لحظة مؤثرة لكسلان يتمسك بسياج بعد عبوره طريقًا، بينما الصورة تسلط الضوء على الخطر الذي يواجهه هذا الحيوان نتيجة تدمير موائله الطبيعية واضطراره لعبور الطرق.

على حافة الجليد صغار البطريق تواجه المجهول بالقارة القطبية الجنوبية

مجموعة من صغار البطريق الإمبراطور تستعد للقفز من منصة جليدية إلى المحيط المتجمد. لحظة تمثل التحدي الأول في حياتها نحو الاستقلال والغذاء.

مجموعة من الذئاب القطبية في كندا

في حرارة -35 مئوية، اقتربت مجموعة فضولية من الذئاب القطبية حتى بات بإمكان المصور شمّ أنفاسها. لقطة نادرة للحيوانات التي نادرًا ما ترى البشر.

فيل آسيوي وسط القمامة في سريلانكا

صورة حزينة توثق فيلًا يفتش في مكب نفايات بالقرب من محمية طبيعية، حيث أصبحت النفايات البلاستيكية خطرًا مميتًا على الحياة البرية.

نظرة أيقظها الخطر – أسد يواجه كوبرا في تنزانيا

لحظة نادرة تُظهر أسدًا ينظر مباشرة إلى كوبرا تزحف باتجاهه، بينما المواجهة المليئة بالتوتر التُقطت خلال فترة قيلولة الأسود في ظهيرة حارة.

فلامينجو يتوازن برشاقة في فرنسا

تظهر طائر فلامينغو كبير يستخدم ساقه الطويلة لحك رأسه في مشهد يعكس جمال التفاصيل الحركية لهذا الطائر الساحر.