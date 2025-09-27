بعد تصدره محركات البحث.. 10 معلومات عن إعصار "راغاسا" الأقوى عالمياً

تصدر إعصار "راغاسا" عناوين الأخبار العالمية ومحركات البحث، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان متسببًا في خسائر فادحة.

وقبل أن يصل بقوته المدمرة إلى هونغ كونغ وجنوب الصين، ويُعد هذا الإعصار الأقوى عالميًا خلال العام الحالي، حيث رافقته رياح عاتية وأمطار غزيرة دفعت السلطات إلى إجلاء ملايين السكان وإعلان حالة الطوارئ في المناطق الساحلية.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز المعلومات عنه وفق ما جاء في "Ap"، Reuters".

1- إعصار "راغاسا" الأقوى عالميًا.

2- صُنف كإعصار فئة خامسة بسرعة رياح وصلت إلى 265 كم/س.

3- يُعرف هذا الإعصار في الفلبين باسم Nando، بينما يُستخدم اسم (راغاسا) دوليًا.

4- بدأت التكوّن في المياه الغربية للمحيط الهادئ يوم 17 سبتمبر 2025 كموجة ضغط منخفض تتحول إلى إعصار تدريجيًا.

5- أخطر إعصار استوائي لهذا العام حسب التصنيفات المناخية، إذ وصل إلى فئة سوبر تايفون بمعايير العاصفة الاستوائية الغربية.

6- الضغط المركزي المنخفض، تم تسجيل ضغط جوي مركزي يصل إلى حوالي 905 هكتوباسكال (hPa)، ما يدل على قوة واستقرار في شدّة العاصفة.

7- حتى الآن، سُجّلت أكثر من 25 وفاة وإصابات عديدة وعدد من المفقودين في الفلبين وتايوان ومناطق أخرى.

8- مر عبر الفلبين (شمال لوزون)، تايوان (منطقة هولين)، وهاجَم السواحل الجنوبية للصين، بما في ذلك مقاطعة غوانغدونغ، وامتد تأثيره إلى هونغ كونغ وماكاو.

9- أكثر من مليوني شخص تم إجلاؤهم في مقاطعة غوانغدونغ تحسبًا للتأثيرات.

10- السلطات الصينية أصدرت تحذيرًا من موجة عاتية (Storm Surge) قد تصل إلى 2.8 متر في بعض المناطق الساحلية.

وفي هونغ كونغ، تم رفع التحذير إلى الدرجة القصوى، وإغلاق بعض الطرق والمباني وفرض حالة التأهب القصوى.

