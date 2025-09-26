دجاجة عاشت بلا رأس.. أغرب 10 معلومات قد تغير نظرتك للعالم

إذا كنت تبحث عن معلومات طريفة وغير مألوفة لتبهر أصدقاءك أو تسلي أطفالك أو حتى تفاجئ زملاءك في العمل، فأنت في المكان المناسب، هنا ستجد 10 معلومات غريبة وشيقة قد تجعلك ترى العالم – بل الكون كله – بعين مختلفة تمامًا.

هذه الجولة تجمع مزيجًا فريدًا من غرائب الطبيعة والفضاء والأحياء والعلوم، لتؤكد أن المعرفة لا تقتصر على الجدية فقط، بل تحمل أيضًا قدراً كبيراً من المتعة والدهشة، وفقا لموقع sciencefocus.

السحب أثقل ما تتخيل

السحابة الواحدة قد يصل وزنها إلى مليون طن، لكنها تظل عائمة بفضل كثافتها الأقل من الهواء المحيط بها.

الزرافات هدف سهل للصواعق

احتمالية إصابتها بالبرق أكبر بـ30 مرة من البشر.

التوائم المتطابقة لا تتشابه تمامًا

رغم تطابق جيناتهم، إلا أن بصمات أصابعهم مختلفة تمامًا بسبب عوامل بيئية داخل الرحم.

اليوم يزداد طولاً مع مرور الزمن

دوران الأرض يتباطأ تدريجيًا، ما يضيف نحو 1.8 ثانية لطول اليوم كل قرن.

أذناك بلا فائدة بيولوجية حقيقية

شحمة الأذن قد تساعد في التواصل الاجتماعي، لكنها بلا وظيفة حيوية محددة.

الدماغ يأكل نفسه باستمرار

من خلال عملية تُعرف بالـ«بلعمة» حيث تلتهم الخلايا ما هو تالف للحفاظ على سلامة الأنسجة العصبية.

المريخ ليس كرويًا

الكوكب الأحمر يشبه كرة الرجبي أكثر من كونه كرة كاملة الاستدارة.

لا وجود لأطعمة خالية تمامًا من السعرات الحرارية

حتى الكرفس يحتوي على طاقة أكثر مما تحتاجه عملية هضمه.

لون الكون هو «لاتيه كوني»

دراسة عام 2002 أظهرت أن متوسط ألوان المجرات يتدرج إلى لون بيج فاتح يميل إلى الأبيض.

القطط تتسامح مع مداعبتنا أكثر مما تستمتع بها

الدراسات تشير إلى أن أفضل أماكن لمداعبتها هي تحت الذقن والخدين، أما لمس بطنها فيثير انزعاجها.

دجاجة عاشت بلا رأس 18 شهرًا

في أربعينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة، ظلّت دجاجة تُدعى «مايك» حية بعدما فقدت رأسها، بفضل بقاء جزء من دماغها وجذعها الدماغي.

