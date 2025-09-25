بعد حصوله على لقب "أشيك فنان إفريقي".. أغرب إطلالات محمد رمضان

كتبت- أسماء مرسي:

خطف الفنان محمد رمضان الأنظار خلال مشاركته في أسبوع الموضة بنيويورك، حيث حصل على لقب "أشيك فنان إفريقي" من مجلة عالمية متخصصة في الموضة، تقديرا لأسلوبه الجريء وغير التقليدي في اختيار ملابسه، وفقا لمجلة "rollingstoneafrica".

في هذا الصدد، إليكم أغرب إطلالات للفنان محمد رمضان أثار بها الجدل:

ملابس تُشبه "بدلة رقص"

ظهر رمضان بإطلالة وصفت بأنها تُشبه "بدلة رقص"، إذ ارتدى كارديجان أسود مطبوع عليه رمز "مفتاح الحياة" الفرعوني، مع بنطلون من نفس اللون.

علق ناقد الموضة خالد عبد العزيز في تصريح لـ"مصراوي" على الإطلالة ووصفها بـ"غير المقبولة"، مشيرا إلى أنها لا تعبر عن أي رقي، كما انتقد طريقة ارتدائه للإكسسوارات الفرعونية، وخاصة "الكوليه" الذي ارتداه مقلوبا، مؤكدًا أن هذه الإطلالة "أساءت للفلكلور المصري ولم تقدّمه بصورة لائقة".

تيشرت شفاف

في إطلالة أخرى، أطل مرتديا تيشيرت شفافا باللون الأبيض، مزينا بتطريزات بسيطة، ونسقه مع بنطلون أسود، شبهه بعض المتابعين بـ"مفرش السرير".

بدلة ترتر بلا قميص

من الإطلالات المثيرة أيضا، ارتدى رمضان بدلة سوداء مزينة بالترتر على الأذرع، دون قميص، واكتفى بإضافة سلسلة ونظارة شمسية سوداء.

بالطو فرو مكشوف

كما ظهر بإطلالة جريئة أخرى، مرتديا بالطو من الفرو البيج دون أي قطعة ملابس أسفله، ونسقه مع بنطلون جينز أسود.

إطلالة "من ذهب"

وفي حفل أُقيم في الهند، لفت الأنظار بارتداء توب وبنطلون مصنوعين بالكامل من سلاسل ذهبية، ما كشف جزءا كبيرا من جسده وأثار جدلا واسعا.

جاكيت أحمر وبنطلون بنقوش

أطل رمضان بجاكيت واسع باللون الأحمر، نسقه مع بنطلون بنقوش سوداء ونظارة شمسية، ضمن إحدى إطلالاته غير المألوفة.

بدلة سوداء مكشوفة الصدر

ظهر أيضا بإطلالة لامعة، ارتدى فيها بدلة سوداء دون قميص، كاشفا عن صدره، وزين الإطلالة بإكسسوارات تشمل خواتم وسلسلة وساعة يد ونظارة شمسية.