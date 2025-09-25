جمالها ساحرة.. تتويج تريفيا إيل بلقب ملكة جمال أوغندا 2025

أغلى 10 بدل رجالية في العالم.. لن تتوقع سر ارتفاع أسعارها

بعد قرن من الغرق.. استخراج كنوز منسية من السفينة الشقيقة لتايتنك

شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

كتبت- أسماء مرسي:

في حفل فاخر أُقيم في فندق شيراتون بالعاصمة الأوغندية كمبالا، تُوجت تريفيا إيل موهوزا بلقب ملكة جمال أوغندا 2025.

وتألقت موهوزا بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانا أبيض طويلا بتصميم "أوف شولدر"، واختارت مكياجا جريئا بأحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن ملكة جمال أوغندا 2025، لصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "New Times" و**"Miss World".

اسمها تريفيا إيل موهوزا، من مواليد قرية بوتانجا في مقاطعة بوكومانسيمبي.

تبلغ من العمر 22 عاما.

خريجة أكاديمية أوغندا للطيران، ونالت مرتبة الشرف الأولى.

حصلت على تقدير من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

تم اختيارها كأفضل طالبة في دفعتها لعام 2024.

بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء، موهوزا رائدة أعمال.

أسست ومديرة شركة "إيل للعناية بالشفاه"، وهي علامة تجارية أوغندية في مجال مستحضرات التجميل.

تتبنى مشروعا اجتماعيا بعنوان "الجمال الهادف"، يهدف إلى تمكين الأمهات العازبات، وخاصة ضحايا العنف الأسري.

شاركت في مسابقة ملكة جمال أوغندا، وفازت باللقب بعد منافسة قوية.

تحرص على التواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

كما تُعرف بإطلالتها الأنيقة والجذابة التي دائما تخطف بها أنظار متابعيها.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" من 18.3 ألف متابع

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم