"مدفعتش الأجرة".. نقاش حاد بين امرأة وسائق سيارة يثير جدلا (فيديو)

كتب – سيد متولي

دخل سائق سيارة أجرة في نقاش حاد مع امرأة داخل السيارة، إذ انتشر الأمر على نطاق واسع، وأثار جدلا حادا على الإنترنت.

تظهر لقطات من كاميرا لوحة القيادة المرأة وهي تهدد بالمغادرة دون دفع الأجرة بسبب خلاف حول مكان النزول، بينما يصرح السائق بأنه لن يصبح غنيا إن لم تدفع له، بحسب ndtv.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، تسمع المرأة تقول: "سأغادر دون دفع الأجرة"، فيرد السائق بأنه لن يتحرك أكثر من ذلك لأنهم وصلوا بالفعل إلى المكان المحدد.

"في ظل أي ظروف سيئة الحظ قمت بركوب سيارة أجرة"، تقول المرأة بعد ذلك، الأمر الذي يزعج السائق، فيطلب منها التحدث بأدب.

مع رفض المرأة، استمرّ الجدال بينهما حتى غادرت المرأة سيارة الأجرة دون أن تدفع.

وقال السائق للمرأة: " لا مشكلة لديّ في عدم دفعك، 132 روبية لن تجعلني ثريًا، ولن تجعلك ثرية أيضًا، لا تقلقي بشأن ذلك".

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، وحصد أكثر من 400 ألف مشاهدة، انحاز بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى السائق لحفاظه على هدوئه، بينما ذكر آخرون أنه كان بإمكانه توصيل المرأة إلى المكان الذي تريده.

كان بإمكانه ببساطة أن ينزلها إلى المكان بدلا من الجدال، وكان بإمكانها أن تبدي له الاحترام، السائقون ليسوا عبيدا لنا، كما قال أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "كاميرا واحدة على لوحة القيادة قد تنقذك من النزاعات والغرامات والاحتيال".

علق ثالث قائلاً: "الركاب، وخاصة النساء، لا يشعرون بالراحة دائمًا عند إنزالهم في الشارع، قد يكون لديهم أمتعة، لماذا نحجز سيارة أجرة؟"

وقال رابع: "كان هدفها منذ البداية التهرب من دفع أجرة الرحلة، تلاعبت بالوضع لتبدو وكأن سائق التاكسي هو المسؤول".

Not all women, but always women. pic.twitter.com/jf2GINptp0 — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) September 21, 2025

