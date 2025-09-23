"صفقة الدم".. امرأة تبيع روحها مقابل 1180 دولارا - ما القصة؟

في واقعة غريبة أثارت ضجة واسعة داخل روسيا وخارجها، أقدمت شابة تبلغ من العمر 26 عاما تدعى كارينا على بيع روحها مقابل 100 ألف روبل، ما يعادل 1180 دولارا أمريكيا، لتنفق المبلغ على شراء دمى "لابوبو" وتذكرة لحفل غنائي للمطربة الروسية ناديجدا كاديشيفا.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، بدأت القصة كمزحة عبر تطبيق "تيليجرام"، حين نشر خبير تسويق يُدعى ديمتري إعلانا عرض فيه شراء روح أي شخص مقابل المبلغ المذكور، بشرط توقيع عقد رسمي بالدم، لم يتوقع ديمتري أن يتلقى ردا جادا، لكنه فوجئ بموافقة كارينا التي وقعت العقد بالفعل، لتصبح أول "روح" يشتريها.

ونشر ديمتري صورة للعقد ممهورا بدم الشابة، وأرفقها بإيصال الدفع، قبل أن يعلق قائلا: "لقد اشتريت أول روح في حياتي.. أشعر وكأنني ديفي جونز الآن".

من جانبها، أكدت كارينا في تصريحات لقناة "ماش" عبر "تيليجرام" أنها لا تبالي بمصير روحها، ولا تشعر بأي ندم على ما فعلت، ووصفت الصفقة بأنها "مجرد خطوة عابثة".

لكن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اعتبرت الواقعة أمرا خطيرا، وأصدرت بيانًا نددت فيه بما حدث، مؤكدة أن الشابة "باعت روحها فعلًا واختارت طريق الشر"، محذرة في الوقت نفسه من أن مثل هذه الأفعال قد تقود إلى "انحطاط أخلاقي وشخصي، ومعاناة وأمراض وربما الموت".