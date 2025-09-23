رغم فقدان بصرها.. فتاة تحدت السرطان وأبهرت الجميع بتفوقها الدراسي

جمجمة وفقرات بشرية في حقيبة سفر أحد الركاب.. ما القصة ؟

في قلب صعيد مصر، وتحديدا في قرية شطورة بمحافظة سوهاج، عاشت البطلة آية السيد مهني، فتاة صغيرة كانت عيناهما تلمعان بالأمل والحياة، حتى جاءها المرض القاسي، ورم في المخ أجبرها على مواجهة حقيقة فقدان بصرها.

بالنسبة للكثيرين، كانت تلك نهاية الحكاية، لكن بالنسبة لآية، كانت البداية.

بعد العملية الجراحية التي أطفأت نور عينيها، دخلت آية عالما مختلفا، عالم الظلام، لكنها لم تغرق فيه، بل قررت أن تصنع من ذلك الظلام نورا لا ينطفئ، والتحقت بالأزهر الشريف، حيث تعلمت أن ترى الحياة بقلبها قبل عينيها.

مرت الأيام، وآية تدرس وتذاكر بجد، وتحفظ القرآن الكريم حتى أتممته، متحدية كل الصعاب.

ولم يكن هذا النجاح ليكتمل لولا دعم والديها اللذين حملا على عاتقهما طموحها في التفوق وختم القرآن الكريم، مقدمين لها كل الدعم والرعاية.

وقبل ظهور نتيجة جهدها في الشهادة الإعدادية الأزهرية، أجرت المستشفى فحوصات طبية جديدة، لتكتشف إصابتها بورم آخر في العمود الفقري، وقرر الأطباء في مستشفى 57357 إجراء عملية عاجلة لها.

وبعد أيام، جاءت المفاجأة السارة لآية بحصولها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين في سوهاج، بنسبة مذهلة بلغت 99.6%.

وحينما انتشرت قصتها، لفتت انتباه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي قرر تكريمها أيضا على إنجازها أثناء تواجدها بمستشفى 57357.

وبعد رجوعها لمسقط رأسها، قرر اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تكريمها تقديرا لإنجازها الذي ألهم الكثيرين في المحافظة وخارجها.

وخلال التكريم، عبرت آية عن رغبتها في لقاء شيخ الأزهر، الذي استجاب لطلبها وحدد موعدا للقائها.

وضج موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء والتبريكات لآية، حيث أعرب الكثير من المستخدمين عن إعجابهم الشديد بقصتها وعن تمنياتهم لها بالشفاء والتوفيق في مستقبلها الدراسي والحياتي.

وفي حديثه مع "مصراوي"، قدم والد آية، السيد مهني، الشكر قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم في دعم ابنتي آية خلال رحلتها الصعبة، من الأطباء الذين أجروا العمليات والطاقم الطبي بمستشفى 57357، إلى المعلمين في المعهد الأزهري الذين لم يبخلوا عليها بالعناية والتعليم، وصولا إلى المسؤولين الذين كرموها ودعموا طموحاتها".

وأضاف والد آية: "هذا التكريم الذي حظيت به آية من محافظي سوهاج والقاهرة لم يكن فقط اعترافا بتفوقها العلمي، بل رسالة أمل لكل طفل يواجه تحديات في حياته".

وتابع: "نحن فخورون جدا بما حققته آية، وسنظل داعمين لها في كل خطوة تخطوها نحو مستقبل أفضل، بإذن الله تعالي".