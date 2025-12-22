فيديو هدف زيمبابوي في مرمى منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على زيمبابوي

علاء مبارك يعلق على فوز مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من تركي آل الشيخ على هدف محمد صلاح في زيمبابوي

سجل منتخب زيمبابوي هدف في مرمى منتخب الفراعنة عن طريق اللاعب برينس دوبي في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومع استمرار هذه النتيجة حتى نهاية المباراة، يرفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 3 نقاط، بينما يتوقف منتخب مصر كما هو بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.