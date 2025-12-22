مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

فيديو هدف زيمبابوي في مرمى منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

10:38 م 22/12/2025
سجل منتخب زيمبابوي هدف في مرمى منتخب الفراعنة عن طريق اللاعب برينس دوبي في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومع استمرار هذه النتيجة حتى نهاية المباراة، يرفع منتخب زيمبابوي رصيده إلى 3 نقاط، بينما يتوقف منتخب مصر كما هو بدون نقاط.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وزيمبابوي منتخب مصر اليوم فيديو هدف زيمبابوي

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

