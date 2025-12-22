"بحوث الصحراء" يستقبل وفدًا علميًا من جامعة سلجوق التركية

''بحوث الصحراء'' يستقبل وفدًا علميًا من جامعة سلجو

كتب- عمرو صالح:

استقبل مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا علمياً من جامعة سلجوق بمدينة قونيا بجمهورية تركيا، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية ذات الأولوية، وعلى رأسها الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الذكية مناخيًا، ونظم الزراعة منخفضة الكربون،.

وبحسب بيان الزراعة عقد الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، لقاءا مع الوفد في مستهل الزيارة، حيث تناول اللقاء آفاق الشراكة في مجالات البحث التطبيقي، وبناء القدرات، وتبادل الباحثين، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تستهدف تعزيز الاستدامة الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في البيئات الجافة وشبه الجافة.

وخلال اللقاء تم استعراض التخصصات العلمية لمركز بحوث الصحراء، وخبراته في إدارة الموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي، والموارد المائية، ودراسة النظم البيئية الصحراوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز دور البحث العلمي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في ضوء استضافة تركيا لمؤتمر المناخ القادم (COP31).

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي وتبادل الخبرات العلمية.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد





أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟





رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا



