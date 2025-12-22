أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالقرار الحاسم الصادر عن النيابة العامة بإحالة المتورطين في واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد عبدالملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، معتبرة أن البيان لا يُعيد الحق لأسرة الفقيد فحسب، بل يمثل انتصاراً لكل ضحايا التقصير والإهمال في المنظومة الرياضية.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة"، المذاع على قناة النهار، إن تحديد موعد المحاكمة في 25 ديسمبر الجاري وضم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة والمدير التنفيذي وطاقم الإنقاذ لقائمة المتهمين، هو خطوة في غاية الأهمية تؤكد مبدأ محاسبة "الكبار" المسؤولين إدارياً وليس فقط صغار الموظفين.

وأضافت، أن الجمع بين رئاسة اتحاد السباحة ورئاسة اللجنة الأوليمبية في شخص واحد يخلق حالة فجة من تضارب المصالح، واصفة المشهد بعبارة "زيد هو نفسه عبيد"، حيث تساءلت بسخرية عن كيفية محاسبة المسؤول لنفسه في ظل هذا التداخل الإداري الذي يعيق الرقابة.

وأوضحت الحديدي، أن التحقيقات كشفت عن ملفات شائكة تتعلق بشركات خاصة تابعة لرئيس الاتحاد وأفراد من أسرته تعمل في المجال الرياضي، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون الرياضة الذي يمنع الجمع بين المناصب الرسمية والمصالح التجارية الخاصة في ذات القطاع.

وتابعت مطالبةً بضرورة توسيع نطاق التحقيقات لتشمل الذمة المالية وفحص قانونية عمل تلك الشركات، مشددة على أن الرأي العام ينتظر تحركاً فعلياً من وزير الشباب والرياضة، متسائلة عن مدى قدرته على إقالة الاتحاد في ظل الحصانة التي يوفرها تداخل المناصب بين الاتحاد واللجنة الأوليمبية.