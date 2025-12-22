مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:19 م 22/12/2025 تعديل في 23/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد (1)
  • عرض 25 صورة
    مرموش
  • عرض 25 صورة
    تريزيجه (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (17) (1)

استهل منتخب مصر الأول مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى بأمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استمر منتخب زيمبابوي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، محمد هاني ومحمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وزيمبابوي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من إمام عاشور لكنها تصطدم بدفاع منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب مصر، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 10: محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لإمام عاشور بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن تسديدة إمام تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب زيمبابوي يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: برنس ديوب يسجل الهدف الأول لزيمبابوي في مرمى منتخب مصر.

مصر وزيمبابوي (9) (1)

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي يتصدى لها على مرتين.

الدقيقة 25: تسديدة من عمر مرموش تصل سهلة إلى يد حارس مرمى زيمبابوي.

مصر وزيمبابوي (4) (1) (1)

الدقيقة 27: عرضية من محمد حمدي يبعدها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 34: رأسية من حسام عبد المجيد ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 38: عرضية من محمد صلاح تصل سهلة في يد حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 40: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي ولكن يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 44: مطالبات بركلة جزاء لمنتخب مصر بعد سقوط تريزيجيه داخل منطقة جزاء زيمبابوي.

تريزيجه (1)

الدقيقة 45: فرصة التعادل تضيع من منتخب مصر بعد تسديدة من عمر مرموش مع على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى زيمبابوي.

مرموش

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: عرضية من محمد حمدي لاعب منتخب مصر يبعدها دفاع زيمبابوي.

مصطفى محمد (1)

الدقيقة 50: عرضية من محمد صلاح تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 52: عرضية من محمد حمدي تمر من أمام مصطفى محمد.

الدقيقة 54: تسديدة من عمر مرموش يتصدى لها حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 58: تسديدة من عمر مرموش ترتطم بدفاع زيمبابوي وتخر إلى ركينة.

الدقيقة 64: عمر مرموش يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى زيمبابوي.

احتفال عمر مرموش (3) (1)

الدقيقة 73: رأسية من أحمد سيد زيزو تخرج أعلى مرمى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 78: تسديدة من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء، تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 80: تسديدة من إبراهيم عادل تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 85: تسديدة من لاعب منتخب زيمبابوي ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 89: تسديدة من زيزو من على حدود منطقة الجزاء، تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+90: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

