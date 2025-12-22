ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا 2025

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى منتخب زيمبابوي من كأس الأمم الأفريقية

استهل منتخب مصر الأول مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى بأمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما استمر منتخب زيمبابوي في المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، محمد هاني ومحمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية وحمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وزيمبابوي:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من إمام عاشور لكنها تصطدم بدفاع منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 8: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب مصر، بعد تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 10: محاولات من لاعبي منتخب مصر لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لإمام عاشور بعد تمريرة من محمد صلاح ولكن تسديدة إمام تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب زيمبابوي يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: برنس ديوب يسجل الهدف الأول لزيمبابوي في مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 23: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي يتصدى لها على مرتين.

الدقيقة 25: تسديدة من عمر مرموش تصل سهلة إلى يد حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 27: عرضية من محمد حمدي يبعدها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 34: رأسية من حسام عبد المجيد ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب زيمبابوي.

الدقيقة 38: عرضية من محمد صلاح تصل سهلة في يد حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 40: فرصة خطيرة لمنتخب زيمبابوي ولكن يبعدها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 44: مطالبات بركلة جزاء لمنتخب مصر بعد سقوط تريزيجيه داخل منطقة جزاء زيمبابوي.

الدقيقة 45: فرصة التعادل تضيع من منتخب مصر بعد تسديدة من عمر مرموش مع على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: عرضية من محمد حمدي لاعب منتخب مصر يبعدها دفاع زيمبابوي.

الدقيقة 50: عرضية من محمد صلاح تمر إلى خارج الملعب.

الدقيقة 52: عرضية من محمد حمدي تمر من أمام مصطفى محمد.

الدقيقة 54: تسديدة من عمر مرموش يتصدى لها حارس مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 58: تسديدة من عمر مرموش ترتطم بدفاع زيمبابوي وتخر إلى ركينة.

الدقيقة 64: عمر مرموش يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 73: رأسية من أحمد سيد زيزو تخرج أعلى مرمى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 78: تسديدة من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء، تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 80: تسديدة من إبراهيم عادل تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 85: تسديدة من لاعب منتخب زيمبابوي ولكنها تخرج أعلى مرمى منتخب مصر.

الدقيقة 89: تسديدة من زيزو من على حدود منطقة الجزاء، تخرج أعلى مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+90: محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى زيمبابوي.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.