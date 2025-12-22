مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

إعلان

أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

09:02 م 22/12/2025
    الحكم المصري أمين عمر
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الكاميرون والجابون، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر، ويعاونه مواطنه أمين عمر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل 24 ديسمبر الجاري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الكاميرون والجابون كالتالي: "أمين عمر حكم ساحة، محمود أبو الرجال، مساعد أول، الجزائرى عادل البنا، مساعد ثانٍ الكونغولى جان جاك نادالا، حكمًا رابعًا، الجزائرى مصطفى غربال حكم فيديو، والتونسى هيثم قيراط حكم فيديو مساعد.

وتقام مباراة الكاميرون والجابون، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة.

ويشارك منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "كوت ديفوار، موزمبيق والجابون".

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

