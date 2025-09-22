10 صور لمطعم غريب.. وجبات تقدم على أسرة نوم بدل الطاولات

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

في قلب بانكوك، يبرز مطعم يدعى "بيد سوبر كلوب"، حيث تتحول تجربة تناول الطعام على أسرة نوم بدل الطاولات إلى عرض فني متكامل، بحسب موقع asia-bars.

منذ افتتاحه في سبتمبر 2002، أصبح هذا المكان أيقونة في عالم الضيافة والترفيه، بفضل تصميمه الغريب ومفاهيمه غير التقليدية.

أكثر ما يلفت الانتباه هو أن الزبائن لا يجلسون على طاولات، بل يستلقون على أسرة مريحة مبطنة لتناول وجباتهم، ما يمنح التجربة طابعا استرخائيا ومترفا.

يتميز التصميم الداخلي بالمطعم بالأناقة والبساطة، مع جدران منحنية وديكور يغلب عليه اللون الأبيض، مما يعزز الإحساس بالصفاء والرفاهية.

ويعد المكان أيضا منصة للعروض الفنية الحية، حيث تقدم عروض بصرية وموسيقية تتغير باستمرار، مما يجعل كل زيارة تجربة فريدة لا تتكرر.

ويقدم المطبخ مزيجا معاصرا من النكهات الغربية والآسيوية، مع قوائم موسمية تتغير بانتظام، وفي نهاية الأسبوع، تقدم قوائم مفاجئة من أربعة أطباق ترافقها عروض راقصة ومسرحية تفاعلية.

قرأ أيضا:

لحظة مرعبة.. اشتعال النيران في محرك طائرة أثناء الإقلاع وهذا ما حدث للركاب

واقعة مرعبة.. سيدة تترك ابنها للتماسيح وتعطي رضيعها مخدرات

نبوءات بابا فانجا 2026.. حرب ودمار يخيف العالم

تركا ملاحظة على الباب.. العثور على رجل وزوجته ميتين في منزلهما

10 صور لـ تاريخ عروض الأزياء في مصر.. من الصالونات لنجومية رجاء الجداوي



