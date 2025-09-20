أثارت الجدل بإطلالة غريبة.. 15 صورة ومعلومات عن ابنة كيم كارداشيان

كتب- أحمد الضبع:

تعرضت كيم كارداشيان لانتقادات شديدة من قبل المعجبين بسبب سماحها لابنتها نورث ويست بالظهور مرتدية مشد وتنورة قصيرة أثناء قضائها إجازة في روما.

وأثارت الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا الجدل بسبب الإطلالة التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ" الغربية" إذ ظهرت ويست بشعر أومبير باللون الأزرق مصففًا على شكل ضفائر وارتدت نظارة طبية وارتدت ملابس بفتحة صدر وتنورة قصيرة، تشبه أزياء والدتها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

من هي "نورث ويست" ابنة كيم كارداشيان؟

ورغم أن عمرها لم يتجاوز 12 عامًا، بات اسم "نورث ويست" ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغني كانييه ويست، واحدًا من أكثر الأسماء تداولًا في عالم هوليوود، ليس فقط لأنها تنتمي لواحدة من أشهر العائلات، بل أيضًا بسبب شخصيتها الجريئة وموهبتها المبكرة.

طفولة تحت الأضواء

وُلدت نورث في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو 2013، ومنذ لحظة ميلادها أصبحت تحت أعين الكاميرات، إذ وثّق برنامج Keeping Up with the Kardashians ولادتها، كما شاركت وهي لا تزال رضيعة في حفل زفاف والديها بإيطاليا عام 2014، بحسب موقع bollywoodshaadis.

ورغم هذه النشأة الصاخبة، لم تخل حياتها من تحديات شخصية؛ ففي بث مباشر على "تيك توك" عام 2024، كشفت عن إصابتها بعُسر القراءة، وهو اضطراب يؤثر على القدرة على التعامل مع الكلمات المكتوبة، لكن ذلك لم يمنعها من شق طريقها الفني، إذ ظهرت للمرة الأولى كمغنية في عرض Yeezy بأسبوع الموضة في باريس، كما شاركت في فعالية مسرحية "الأسد الملك" بهوليوود، وتستعد لإطلاق ألبومها الأول "The Elementary School Dropout" بالتعاون مع والدها.

شخصية قوية وانتقادات جريئة

وعلى خطى والدها، عرفت نورث بآرائها الحادة في الموضة، حتى تجاه والدتها، ففي حفل "ميت جالا 2023" سخرت من فستان كيم المرصع باللؤلؤ واعتبرته ممزقًا، كما انتقدت اعتمادها المتكرر على اللون الأسود. هذه التعليقات جعلت منها شخصية محبوبة ومرصودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثروة ضخمة رغم الصغر

إلى جانب شهرتها، تعد نورث من أثرى أبناء النجوم في هوليوود، إذ تقدر ثروتها بما يتراوح بين 50 و375 مليون دولار، من خلال صناديق ائتمانية أسسها والداها، لكنها أيضًا عاشت تعقيدات انفصال كيم وكانييه عامي 2020 – 2021، إذ يتشاركان حضانة أطفالهما الأربعة، وإن كانت تقيم معظم الوقت مع والدتها.

ومؤخرًا أفادت تقارير بأن خلافات نشبت بين الوالدين بسبب مشاركة نورث في حفلات موسيقية نظمها والدها، وهو ما لم يلقَ ترحيبًا من كيم، لكنه لم يمنعهما من الظهور سويًا لدعم ابنتهما.

