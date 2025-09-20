القمر يختفي مجددا.. تعرف على موعد الخسوف المرتقب

كتبت- شيماء مرسي

شهد العالم يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 ظاهرة فلكية نادرة وهي "خسوف القمر الكلي" المعروف أيضا باسم "القمر الدموي".

ويحدث الخسوف القمري عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس عن القمر، وفقا لموقع "theskylive".

وتمكن بعض الأشخاص من رؤيته في مصر ومعظم أنحاء آسيا وأفريقيا وأستراليا والهند والسعودية ولندن.

ولكن البعض لم يتمكن من مشاهدة هذه الظاهرة لأسباب مختلفة، وبالرغم من ذلك قد يشهد العالم خسوف قمري جزئي قادم في 28 أغسطس 2026.

الفرق بين الخسوف الجزئي والكلي

ويختلف الخسوف الجزئي عن الكلي حيث أنه يغطي جزءا فقط من القمر، لكن الثاني يغطي ظل الأرض القمر بأكمله.

موعد الخسوف الجزئي

وستكون مدة الخسوف الجزئي 3 ساعات و18 دقيقة في حين أن الحدث بأكمله سوف يستمر لمدة 5 ساعات و 38 دقيقة.

اقرأ أيضا:

رجوع حق ومفاجآت لهؤلاء- وتحذير من الحسد لهذا البرج

الحظ ينتظركم.. رومانسية وأموال بالكوم لهذه الأبراج الفلكية

لقاء غير متوقع ومشروع جديد في انتظار 3 أبراج الفترة القادمة

أزمات عاطفية وكوارث.. 4 أبراج الأسوأ حظا في 2026

أحداث سعيدة مع الشريك والتزامات مالية مفاجئة لـ 3 أبراج