أخطر 6 أماكن سياحية في العالم.. السبب غريب

على كوكب تتنوع فيه التضاريس وتختلف فيه الألوان، لا تقتصر الغرابة على الجمال وحده، بل تمتد إلى أماكن قد تكون قاتلة بمجرد اقترابك منها.

وفقا لموقع JagranJosh، نستعرض قائمة بـ أخطر 6 مواقع على وجه الأرض، لا ينصح بالاقتراب منها إلا لمن يملكون قلوبا لا تخشى الموت.

1- مثلث برمودا بشمال المحيط الأطلسي

اسم يثير الرعب بمجرد سماعه وفي هذه المنطقة الغامضة، اختفت طائرات وسفن دون أثر، ونسجت حولها أساطير عن قوى خارقة وظواهر غير مفسرة.

رغم محاولات العلماء تفسير الظواهر المغناطيسية والأمواج الغريبة هناك، يبقى مثلث برمودا لغزا حيا ومصدرا دائما للتكهنات والخيال.

2-جبل سينابونغ بإندونيسيا

هذا البركان النشط في جزيرة سومطرة يشبه وحشا نائما يثور بلا إنذار، ولم يتوقف عن الانفجارات المتكررة، وحمم نارية، رماد كثيف، وقرى تبتلع تحت السحب البركانية.

3- بحيرة نيوس بالكاميرون

خلف جمالها الهادئ تختبئ كارثة صامتة، وفي عام 1986، أطلقت البحيرة فجأة سحابة قاتلة من ثاني أكسيد الكربون، أدت إلى مقتل أكثر من 1700 شخص خلال دقائق.

4- صحراء داناكيل بإثيوبيا

تقع شمال شرق إثيوبيا وتتميز بمناظر ساحرة، لكنها تخفي بيئة معادية للحياة: درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية، غازات سامة، وينابيع كبريتية متفجرة.

5- أويمياكون بروسيا

تقع أويمياكون في قلب سيبيريا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 60 تحت الصفر، والحياة هنا معركة يومية للبقاء: لا زراعة، لا مياه جارية، وأنابيب تتجمد فورا.

ومع هذا، لا يزال السكان متمسكين بأرضهم، مدفوعين بإرث أجدادهم وعزيمتهم العنيدة على الاستمرار.

6- جزيرة الثعابين بالبرازيل

منظرها البعيد قد يوهمك بجنة استوائية، لكنها في الواقع جحيم زاحف، وتقع قبالة السواحل البرازيلية وتعرف بكونها موطنا لأفاعي "رأس الرمح الذهبي"، إحدى أكثر الأفاعي سمية في العالم.

تقديرات مخيفة تشير إلى وجود أفعى واحدة على كل متر مربع، ما دفع الحكومة البرازيلية إلى إعلان الجزيرة منطقة محظورة، لا يسمح بدخولها إلا للعلماء في مهام خاصة، وسط إجراءات أمنية صارمة.

