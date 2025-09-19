زواج طفلين في سوريا يثير جدلا واسعا.. ماذا حدث؟

كتب – سيد متولي

تسبب مقطع فيديو لحفل زفاف طفلين سوريين في ريف إدلب في موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر العروسان وسط أجواء احتفالية صاخبة بحضور ذويهما وعدد كبير من أهالي القرية.

وعرض تلفزيون سوريا مقطع فيديو للطفلين "عمر" و"ناصر"، البالغين من العمر 15 و16 عاما، وهما يحملان على الأكتاف ويرقصان ويغنيان وسط تصفيق وتشجيع من الحضور، في مشهد احتفالي أثار موجة من الاستغراب والانتقادات على منصات التواصل.

ووجه متابعون انتقادات حادة لعائلة الطفلين، معتبرين أن تزويجهما في هذا السن يعد انتهاكا لحقوق الطفولة وتجاوزا للسن القانونية للزواج.

وينص القانون السوري على أن السن الأدنى للزواج هو 18 عاما، ما جعل واقعة تزويج طفلين في ريف إدلب تثير تساؤلات قانونية واجتماعية حول أسباب استمرار هذه الممارسات.

وتشهد هذه المناطق نسبا مرتفعة من زواج القاصرين، تحت مبررات تتعلق بـ"الحفاظ على العفة" و"حمايتهم من الانحراف"، في ظل غياب رقابة قانونية فعالة وصعوبة تطبيق القوانين في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

ووصف منتقدون حفل زفاف الطفلين بأنه جريمة بحق الطفولة، ومظهر من مظاهر التخلف المجتمعي، مؤكدين أن الزواج المبكر انتهاك لحقوق الأطفال، ويحرمهم من فرص التعليم والنمو السليم.

في المقابل، دافع مؤيدون عن هذه الممارسة مستندين إلى مبررات دينية وثقافية، معتبرين أنها وسيلة لحماية الأبناء من الانحراف في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة.

