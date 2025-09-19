تريند "الصور مع المتوفين" يثير جدلا- وطبيبة تحذر من هذا الأمر

كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مؤخرا "تريند" جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور تجمع بين الأحياء والمتوفين، كوسيلة لإحياء ذكراهم.

هذا الترند أثار جدلا واسعا بين مؤيدين يرون فيه فرصة للتواصل مع الذكريات، ومعارضين يحذرون من آثاره النفسية.

الفرق بين الصور القديمة والصور مع المتوفين

توضح أخصائية الصحة النفسية، الدكتورة رشا عبد الجبار، أن استخدام الصور القديمة التي تجمع الشخص مع نفسه في مراحل عمرية مختلفة، مثل صورة الطفل والصورة الحالية، هو أمر جميل ومحفز للشعور بالتحسن والتأمل في التطور الشخصي، ولا يشكل أي مشكلة نفسية.

أما الصورة التي تُستخدم مع أشخاص متوفين، فهي مختلفة من الناحية النفسية لأنها تعكس رغبة داخلية في استمرار العلاقة مع المتوفى، وتصبح وسيلة للتشبث بوجودهم.

دور الصور في التعامل مع الحزن والفقد

أشارت الطبيبة لـ"مصراوي" إلى أن الحزن على فقدان الأحباب أمر مؤلم وصعب، ومع مرور الوقت يتراجع الألم لكنه لا يختفي تماما.

هذه الصور تُستخدم كوسيلة لتفريغ المشاعر والحد من الشعور بالوحدة، كما أن الدعم الذي تحصل عليه من الآخرين عبر التعليقات يمنحك شعورا بالراحة والدعم النفسي.

مخاطر الاعتماد المفرط على الصور الافتراضية

لفتت إلى أن الاعتماد الزائد على هذه الصور الافتراضية مع المتوفين يُعرقل عملية التكيف النفسي الطبيعية مع الفقد، بدلا من قبول حقيقة غياب الشخص والتأقلم معها، تتحول هذه الصور إلى وسيلة نتمسك بها بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى مشكلات نفسية يُعطل عملية التكيف النفسي.

أوضحت أن الكثير من الأشخاص الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم في سن مبكرة يجدون في هذا التريند فرصة للتعبير عن مشاعر الحنين والاشتياق، خاصة لأولئك الذين لم تتاح لهم فرصة قضاء وقت كاف ع أحبائهم، إذ يمنحهم وضع صور تجمعهم مع المتوفى شعورا بوجوده معهم في اللحظات المهمة من حياتهم والراحة النفسية.

أهمية الاعتدال في التعامل مع الصور والتريندات

نصحت أخصائية الصحة النفسية بضرورة التحلي بالاعتدال عند التعامل مع هذا النوع من الصور والتريندات، لأن الحفاظ على الذكريات ومشاركتها أمر مقبول ومفيد، ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل كامل كوسيلة للبقاء مرتبطين بالمتوفى.

وأوضحت أن القبول بالتغير والتكيف مع الفقد خطوة ضرورية للحفاظ على الصحة النفسية، ولتفادي الوقوع في مشكلات نفسية تؤثر سلبا على الحياة اليومية.

