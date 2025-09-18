مع بداية العام الدراسي.. خبيرة إتيكيت توضح كيف تهيئين طفلك؟

كتبت- أسماء مرسي:

لا تقتصر الاستعدادات للعودة إلى المدرسة على شراء الحقائب والكتب، بل من الضروري تهيئة الطفل نفسيا وسلوكيا قبل بداية العام الدراسي.

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة الإتيكيت رانيا حسين، أن تعليم الطفل قواعد السلوك المدرسي يجب أن يكون جزءا أساسيا من تحضيراته للعام الدراسي، مشيرة إلى أن "الإتيكيت ليس رفاهية، بل هو أسلوب حياة يساعد الطفل على التكيف مع بيئته، وتكوين شخصية تحترم النظام والتعاملات الاجتماعية".

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن المدرسة تمثل مجتمعا مصغرا يهيئ الطفل لمواجهة تحديات الحياة في المستقبل، وبالتالي من الضروري أن يتعلم مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها:

- احترام المعلم والاستئذان قبل التحدث.

- عند الدخول أو الخروج من الفصل.

- احترام خصوصية الزملاء ومتعلقاتهم الشخصية.

- رفض السلوكيات السلبية مثل التنمر، وتشجيع التعاون والمشاركة مع الآخرين.

- الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المدرسة، مثل السبورة والمقاعد والجدران، مشيرة إلى أن هذا السلوك يغرس في الطفل قيمة احترام الممتلكات لاحقا في الشارع والمجتمع.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية، كقص الأظافر، والعناية بالمظهر العام، ما يسهم في تعزيز ثقته بنفسه.

وأضافت "خبيرة الإتيكيت" أن تعليم الطفل السلوك الجيد يبدأ من المنزل، حيث يتعلم من تصرفات والديه ومن المواقف اليومية، ثم يمارس ما تعلمه في المدرسة ومع الآخرين.

