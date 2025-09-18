"قلادة وبروش".. إلتون جون يحول ركبتيه المستأصلتين إلى قطع من المجوهرات

بعد اختفائها من المتحف.. معلومات لا تعرفها عن أسورة الملك أمنمؤوبي

في واقعة استثنائية وفريدة، قرر النجم البريطاني إلتون جون تحويل ركبتيه المستأصلتين إلى قطع من المجوهرات.

وأوضح جون، البالغ من العمر 78 عاما، كيف تحولت ركبتيه إلى مجوهرات بعد خضوعه لعملية استبدال ركبة مزدوجة.

قال جون: "عندما أجريت عملية إزالة الركبة اليسرى أولا ثم اليمنى، سألت طبيبي إذا كان بإمكاني الاحتفاظ بهما، ما أثار دهشته".

وتابع: "بعدها تواصلت مع مصمم المجوهرات ثيو فينيل، الذي حصل على موافقتي ليفعل بهما ما يريد".

وكشف "فينيل" أن عملية تحويل ركبتي إلتون إلى قطع مجوهرات تطلب تحضيرات دقيقة، قائلا: "اضطررنا إلى خبزهنا لتجفيفهما، فهما شديدتا المسامية مثل حجر الخفاف، ثم قمنا بتغليفهما بطبقة من الأسيتات ثم تلميعهما بعناية"، وفقا لصحيفة "nypost".

استعرض مصمم المجوهرات ثيو فينيل قلادة ذهبية لامعة صُنعت من رضفة ركبة وهي "العظمة الموجودة في مقدمة الركبة".

وأضاف جون أن طبيبه وصف حالتي ركبتيه بأنها من بين الأسوأ التي صادفها في مسيرته الطبية، مشيرا إلى أن إحداهما كانت متدهورة لدرجة بدت معها أشبه بقطعة أثرية قديمة.

وأوضح الثنائي أن سلسلة القلادة صُممت ببراعة من العظام، مع تصميم يعكس شكل الركبة في نهايتها.

وقال فينيل إن العبارة المنقوشة على ظهر القلادة، وهي "لن أنحني لأي رجل بعد اليوم"، كُتبت باللغة اللاتينية، مضيفا مازحا: "من الصعب قول ذلك عندما تكون ركبتك مفقودة".

كما أشار "جون" إلى بروش ذهبي صغير صُنع من رضفة ركبته اليسرى، مضيفا أن حجمه الصغير جعل التصميم صعبا.

وقال: "لم تكن هناك خيارات كثيرة بسبب حجم الركبة، وكان تشكيلها على هيئة قطعة ذهبية بتصميم مميز تحديا صعبا".

