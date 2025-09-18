إعلان

"قلادة وبروش".. إلتون جون يحول ركبتيه المستأصلتين إلى قطع من المجوهرات

06:30 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البريطاني إلتون جون
  • عرض 7 صورة
    النجم البريطاني إلتون جون
  • عرض 7 صورة
    إلتون جون
  • عرض 7 صورة
    قلادة وبروش
  • عرض 7 صورة
    قطع من المجوهرات
  • عرض 7 صورة
    إلتون جون يحول ركبتيه المستأصلتين إلى قطع من المجوهرات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة استثنائية وفريدة، قرر النجم البريطاني إلتون جون تحويل ركبتيه المستأصلتين إلى قطع من المجوهرات.

وأوضح جون، البالغ من العمر 78 عاما، كيف تحولت ركبتيه إلى مجوهرات بعد خضوعه لعملية استبدال ركبة مزدوجة.

قال جون: "عندما أجريت عملية إزالة الركبة اليسرى أولا ثم اليمنى، سألت طبيبي إذا كان بإمكاني الاحتفاظ بهما، ما أثار دهشته".

وتابع: "بعدها تواصلت مع مصمم المجوهرات ثيو فينيل، الذي حصل على موافقتي ليفعل بهما ما يريد".

وكشف "فينيل" أن عملية تحويل ركبتي إلتون إلى قطع مجوهرات تطلب تحضيرات دقيقة، قائلا: "اضطررنا إلى خبزهنا لتجفيفهما، فهما شديدتا المسامية مثل حجر الخفاف، ثم قمنا بتغليفهما بطبقة من الأسيتات ثم تلميعهما بعناية"، وفقا لصحيفة "nypost".

استعرض مصمم المجوهرات ثيو فينيل قلادة ذهبية لامعة صُنعت من رضفة ركبة وهي "العظمة الموجودة في مقدمة الركبة".

وأضاف جون أن طبيبه وصف حالتي ركبتيه بأنها من بين الأسوأ التي صادفها في مسيرته الطبية، مشيرا إلى أن إحداهما كانت متدهورة لدرجة بدت معها أشبه بقطعة أثرية قديمة.

وأوضح الثنائي أن سلسلة القلادة صُممت ببراعة من العظام، مع تصميم يعكس شكل الركبة في نهايتها.

وقال فينيل إن العبارة المنقوشة على ظهر القلادة، وهي "لن أنحني لأي رجل بعد اليوم"، كُتبت باللغة اللاتينية، مضيفا مازحا: "من الصعب قول ذلك عندما تكون ركبتك مفقودة".

كما أشار "جون" إلى بروش ذهبي صغير صُنع من رضفة ركبته اليسرى، مضيفا أن حجمه الصغير جعل التصميم صعبا.

وقال: "لم تكن هناك خيارات كثيرة بسبب حجم الركبة، وكان تشكيلها على هيئة قطعة ذهبية بتصميم مميز تحديا صعبا".

اقرأ أيضا:

قوس قزح كما لم تره من قبل.. أجمل 5 الأماكن لرؤيته حول العالم

تحت أنظار المارة.. الأرض تبتلع شاحنة ضخمة في المكسيك (فيديو)

رجل صيني يكرم جدته المتوفاة بطريقة غريبة.. لن تتخيل ما فعله

"النص كيلو بـ70 دولار".. شركة تغري موظفيها لإنقاص الوزن

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"

البريطاني إلتون جون قلادة وبروش قطع من المجوهرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون