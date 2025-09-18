أناقة بمليون دولار.. صور لأغلى بدلة رجالي في العالم

بعد اختفائها من المتحف.. معلومات لا تعرفها عن أسورة الملك أمنمؤوبي

كتبت- أسماء العمدة:

في عالم الأناقة الفارهة، ظهرت بدلة جديدة لتغير كل المعايير، وتصبح الأغلى في العالم بقيمة تقارب مليون دولار.

هذه البدلة التي تحمل توقيع المصمم ستيوارت هيوز، بالتعاون مع الخياط الشهير ريتشارد جولز، ليست مجرد قطعة ملابس، بل هي قطعة فنية فريدة من نوعها.

وبحسب صحيفة The Mirror فإن البدلة المصنوعة من أفخر أنواع الكشمير والحرير، استغرقت 600 ساعة من العمل اليدوي الدقيق، والسر في قيمتها يكمن في ترصيعها بـ480 قطعة من الألماس عيار 0.5 قيراط.

كما أن البدلة لن تكون متاحة للجميع، وسيتم صنع 3 نسخ فقط منها، نظرا لارتفاع سعرها، واقتصار طلبها على فئات معينة.

تأتي هذه البدلة لتسلط الضوء مجددا على عالم الأزياء الفاخرة، خاصة بعد تجربة مماثلة قام بها المصمم ألكسندر برايس الذي قدم بدلة من صوف "الفيكونيا" النادر، وخيطها بخيوط من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا، وزين أزرارها بالألماس، لتصل قيمتها إلى 100 ألف دولار.

