"الرجل الغامض".. سيدة تحل لغزا عمره 4 سنوات عن مجهول في حفل زفافها

كتب – سيد متولي

بعد أربع سنوات من الحيرة، تعرفت عروس أخيرا على الرجل المجهول الذي ظهر في صور زفافها، في مفاجأة كوميدية

تزوجت ميشيل وايلي، البالغة من العمر 38 عامًا، من زوجها جون في نوفمبر 2021، أثناء تصفحهما صور زفافهما، لاحظ الزوجان رجلا غامضا يقف في الممر وفي الجزء الخلفي من صورتهما الجماعية.

رغم سؤال الأهل والأصدقاء وحتى البائعين، لم يتعرف أحد على الشخص، وباءت محاولات الكشف عن هويته بالفشل، حتى كشف منشور حديث على فيسبوك الحقيقة.

وجلبت هذه المفاجأة الطريفة وراء "مقتحم حفل الزفاف" طمأنينة وضحكة للزوجين ومستخدمي الإنترنت.

وبحسب صحيفة "مترو"، تم التعرف على الرجل في الصورة باسم أندرو هيليمان، الذي رد على منشور يعترف فيه بأنه كان من المفترض أن يكون في حفل زفاف مختلف مع شريكته في ذلك اليوم - لكنه تواجد في مكان خاطئ.

كان أندرو يعرف العروس وشريكته فقط - التي كانت في حفل الزفاف في الحدث الذي كان من المفترض أن يكون فيه - لذلك لم يكن لديه أي فكرة أنه كان في المكان الخطأ ولم يعترف بخطئه إلا عندما رأى ميشيل تسير في الممر.

في فيديو على موقع يوتيوب، أوضح أندرو البالغ من العمر 33 عامًا، وهو رسام ومصمم ديكور من جنوب أيرشاير: "كان شريكي يعمل كوصيف شرف في حفل زفاف صديقته ميكايلا، وقد تمت دعوتي كضيف إضافي له.

لسبب ما، أخبرني أن الحفل كان في فندق كارلتون في بريستويك الساعة الثانية ظهرًا، بينما كان يقام في فندق غريت ويسترن في آير، كان قد غادر صباحا للمساعدة في ترتيبات العرس، وتركني أتوجه إلى حفل الزفاف بمفردي، كما قال لصحيفة مترو.

عندما وصل إلى فندق كارلتون، رأى ضيوفًا وعازف مزمار، فاعتقد أنه في الفندق الصحيح.

