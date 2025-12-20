كتب- محمود عبده:

مع اقتراب نهاية العام، تستعد الأرض لمرحلة فلكية دقيقة تؤثر على طول الليل والنهار ودرجات الحرارة، إذ يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية حدثا بارزا يعرف بـ"الانقلاب الشتوي"، الذي يعلن رسميا بداية فصل الشتاء فلكيا ويحدد أقصر نهار وأطول ليل في السنة.

وأشار الفلكي عماد مجاهد، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إلى أن الشمس تكون يوم الانقلاب الشتوي عمودية تماما على مدار الجدي جنوب خط الاستواء الفلكي بمقدار 23.5 درجة، وهو أقصى انخفاض لها خلال العام، وفقا لموقع "بترا".

وأضاف أن هذا اليوم يمثل بداية الشتاء فلكيا في النصف الشمالي، بينما يبدأ الصيف في النصف الجنوبي، وتستمر فترة الشتاء نحو 90 يوما، متزامنة مع ما يعرف بـأربعينية الشتاء.

وتعد أربعينية الشتاء أبرد أيام السنة، وتمتد 40 يوما حتى الأول من فبراير، مع انخفاض درجات الحرارة وتكرار الصقيع والانجماد، خصوصا عند هبوب الرياح الشرقية الباردة والجافة.

كما ربط العرب القدماء هذه الفترة بطلوع نجم قلب العقرب أو "الأحيمر" في السماء الجنوبية، مؤشرا لبداية ذروة البرد، وكان الفلاحون يتخذون خلالها إجراءات لحماية المزروعات وزراعة محاصيل تتحمل الصقيع.

وبحسب الحسابات الفلكية، الانقلاب الشتوي يحدث يوم الأحد 21 ديسمبر عند الساعة 06:03 مساء بتوقيت مكة المكرمة، معلنا بداية الشتاء فلكيا في النصف الشمالي الذي يستمر نحو 89 يوما، بينما يشهد النصف الجنوبي الانقلاب الصيفي.

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا الانقلاب يحدث بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، ويعتبر اختلاف طول النهار والليل دليلا عمليا على كروية الأرض.

وخلال الانقلاب الشتوي، يكون النهار في معظم المواقع شمال خط الاستواء قصيرا، بينما يمتد النهار لأكثر من 12 ساعة في نصف الكرة الجنوبي.

بعد هذا اليوم، تبدأ الشمس بالتحرك شمالا تدريجيا، فيزداد طول النهار تدريجيا حتى الاعتدال الربيعي يوم 20 مارس 2026، حين تتساوى ساعات الليل والنهار.

