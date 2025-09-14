"شجاعة وذكية".. سيدة تنجو من محاولة خطف بطريقة درامية (فيديو)

كتب – سيد متولي

في مواجهة مرعبة مع الجريمة على طريق سريع في لوديانا بالهند، نجح ذكاء امرأة في تجنب مأساة، وتحويل عملية خطف إلى هروب درامي.

بالقرب من طريق جالاندهار الجانبي، كانت مينا كومار، البالغة من العمر 32 عامًا، متجهة إلى محطة حافلات في فيلاور، وأوقفت "توكتوك"، وهي رحلة ظنت أنها روتينية.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إنديا، كان على متن السيارة ثلاثة رجال: السائق وراكبان، ولكن مع اقتراب السيارة من وجهتها، انقلبت الأمور فجأة إلى كارثة.

وطلب أحد الرجلين من السائق التباطؤ، على الفور تقريبا، قام الراكبان بتقييد يدي كومار وشهرا بأسلحة حادة، في محاولة مزعومة لسرقتها.

وفي لحظة، ثارت غريزة كومار، بدلا من أن تتجمد من الصدمة، اندفعت نحو الجانب المفتوح من التوكتوك، معلقة نصف جسدها خارجا وتصرخ لتنبيه السيارات المارة.

ونجحت مغامرتها اليائسة، وصورتها سيارة مليئة بالركاب، ويمكن رؤية سيارة تمر بجانب التوكتوك وهي تحاول إيقافها.

وفي النهاية، تدخل أشخاص في سيارات مختلفة ومارة آخرون، وأنقذوا كومار، وأوقفوا اثنين من المشتبه بهم.

وقالت الشرطة إن رجلا هرب خلال الفوضى، لكن التحقيق لا يزال جاريا، مع تحديد هوية أحد المتهمين، وهو موهيت المعروف باسم مانو، ويواجه بالفعل ثلاث قضايا جنائية أخرى.

وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق الحادثة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها مستخدمو الإنترنت في قسم التعليقات.

كتب أحد المستخدمين: "لو حدث هذا في وضح النهار، لتخيلت حال القانون والنظام".

وقال آخر: "أمر مريع.. لقد أظهرت شجاعة استثنائية"، وعلق شخص ثالث قائلا: "الشجاعة البشرية لا تعرف حدودا".

Police say this woman showed remarkable courage on the Phillaur–Ludhiana highway as she foiled a robbery attempt inside a moving auto. Clinging to the vehicle to save herself, she triggered the auto’s overturn, leading to the arrest of 2 robbers.

FACT IS STRANGER THAN FICTION. pic.twitter.com/J0cSrtxNvD — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) September 10, 2025

اقرأ أيضا:

أغرب طلاق في أمريكا.. سيدة تنفصل عن زوجها بسبب ترامب

أم تحتجز طفلتها في غرفة مظلمة مع "دبدوب".. وهذا ما حدث

هجوم مروع.. أسود تفتك بحارس حديقة حيوانات أمام الزوار (فيديو)

10 صور تكشف أسرار حياة الأمير هاري بعد تبرعه لأطفال غزة وأوكرانيا

أثارت الجدل بمضاعفات حقنة فيلر بالأنف.. من هي البلوجر كنزي مدبولي؟



