كتبت- نرمين صيف الله:

بعد رحيل أسطورة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عاماً، برزت تفاصيل وصية المصمم الراحل لتكشف عن مستقبل غير متوقع للدار التي أسسها قبل نصف قرن، والتي عُرفت دوماً بتمسكها بالاستقلالية وجذورها الإيطالية.

ووفق، في "رويترز"، تنص الوصية على أن ورثة "الملك جورجيو"، كما كان يُلقب في عالم الأزياء، مطالبون ببيع حصة أولية قدرها 15% من الشركة خلال 18 شهراً من وفاته. وبعد مرور ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، يجب أن تنتقل حصة إضافية تتراوح بين 30% و54.9% إلى المشتري نفسه، في خطوة تُعد تحولاً جوهرياً لدار ارتبطت طويلاً برفض أي تدخل خارجي أو إدراجها في البورصة.

وتُعطي الوصية أولوية البيع لعمالقة صناعة الرفاهية حول العالم، مثل مجموعة LVMH الفرنسية، وعملاق مستحضرات التجميل لوريال، وشركة EssilorLuxottica المتخصصة في العدسات والنظارات، إضافة إلى أي مجموعة أخرى على نفس المستوى تحددها المؤسسة التي أنشأها أرماني للحفاظ على إرثه، وبموافقة شريكه التجاري ورفيق دربه بانتاليو ديل أوركو.

كخيار بديل، أوصت الوثيقة بالسعي إلى إدراج الدار في البورصة الإيطالية أو أي سوق أسهم تُضاهيها من حيث المكانة، مع احتفاظ المؤسسة بحصة تصل إلى 30.1% في حال اختيار هذا المسار.

وتكشف هذه الخطوة عن مفارقة لافتة؛ إذ تأتي بعد سنوات من تمسّك أرماني برفض إدراج علامته التجارية أو تقليص سيطرته عليها، ليُغلق رحيله فصلاً من الاستقلالية الصارمة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تضع واحدة من أبرز دور الأزياء العالمية تحت مظلة كبار اللاعبين في سوق الفخامة.