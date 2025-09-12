تصميمه مذهل.. مرحاض عام يتحول إلى وجهة سياحية شهيرة

كتب – سيد متولي

انتشر على نحو غير متوقع مرحاض عام مجدّد حديثا في سوق دونهوانج الليلي بمقاطعة قانسو في الصين، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعيدًا عن كونه مرفقًا أساسيًا، تحوّل المرحاض إلى معلم ثقافي يُعرف الآن باسم "المساحة الثقافية العامة لعالم دونهوانج النقي".

ويقع هذا الحمام في مدينة دونهوانج التاريخية على طريق الحرير، موطن كهوف موغاو الشهيرة المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويجمع بين الفن والتراث والراحة، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ويمتد الحمام على طابقين، ويتميز بجداريات مستوحاة من ثقافة دونهوانج، ومفهوم "عالم الخيال" في الطابق العلوي، وجدران زجاجية فائقة الوضوح في الخارج.

ويضم الحمام أيضًا غرفة للأمهات والرضع مزودة بطاولات رضاعة مضادة للبكتيريا، ومقاعد أمان للأطفال، ونظام تنظيف ذاتي.

وتشمل المرافق الأخرى مناطق جلوس، وموزعات مشروبات، ومرافق مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تم افتتاح الحمام في 16 أغسطس، وسرعان ما أصبح المفضل لدى السياح، حتى أن العديد منهم ارتدوا ملابس هانفو التقليدية لاستكشافه.

وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن الزوار أبدوا دهشتهم وسعادتهم، وقالت إحدى النساء: "كنت أبحث عن دورة مياه في السوق الليلي، وظننت أنني دخلت بالخطأ كهفًا مغلقًا. كما سمعت سائحًا آخر يعرب عن ندمه لعدم ارتدائه زي هانفو التقليدي لالتقاط الصور هناك".

وأثار الموقع أيضًا نقاشًا حيويًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، قال أحد الأشخاص: "هذا أفخم مرحاض عام رأيته في حياتي".

بينما قال آخر: "عند دخولك، يسود الصمت، حتى أن الشاشة الخارجية تظهر عدد الدقائق التي قضيتها في المقصورة، إذا تجاوزت الخمس دقائق، يتغير لون الشاشة لتنبيهك بأنك بقيت في الداخل لفترة طويلة جدًا".

أقرأ أيضًا:

من وراء الكواليس.. ملكة جمال مصر تكشف أسرار حصولها على اللقب

جمعت بين الجمال والجاذبية.. معلومات عن ملكة جمال الأمريكتين 2025

مشروب خارق يحارب الأرق ويقوي المناعة والجهاز الهضمي

قصة أغنى وأبخل رجل في العالم.. رفض دفع فدية لحفيده المختطف

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير البرقوق.. مفاجأة