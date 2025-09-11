كيف يتكون الحلم؟ ولماذا نتذكر بعض الأحلام بسهولة بينما تتلاشى أخرى؟

كتب – أميرة حلمي:

الحلم يحدث خلال مرحلة النوم المعروفة باسم REM sleep (حركة العين السريعة)، حيث ينشط الدماغ ويبقى في حالة شبه يقظة، رغم أن الجسم يكون شللاً مؤقتًا — ما يسمح للدماغ بإعادة معالجة الذكريات، والعواطف، والمعلومات المستقبلة خلال اليقظة.

وبحسب دراسة من American Academy of Sleep Medicine، دماغ الإنسان أثناء مرحلة REM ينتج نشاطًا كهربائيًا يشبه إلى حد كبير النشاط أثناء اليقظة، ما يجعل الحلم غنيًا بصور وأحداث مشابهة لما نعيشه، أو خياليّة جدًا، أو خليط بين الواقع والخيال.

لماذا نتذكّر بعض الأحلام ولا نتذكّر البعض الآخر؟ الاستيقاظ داخل مرحلة REM، إذا استيقظ الشخص أثناء هذه المرحلة، غالبًا يتذكر الحلم بسهولة، أما إذا انتقل للنوم العميق أو استيقظ بعد انتهاء الREM، فالأحلام تُمحى من الذاكرة سريعًا.

الانخراط العاطفي في الحلم، الأحلام التي تحتوي على شعور قوي — خوف، فرح، مفاجأة — تُحفّز إفراز مواد كيميائية في الدماغ تعزز التذكر.

العوامل المتعلقة بالذاكرة نفسها، مثل اضطرابات النوم، الضغط النفسي العالي، أو قلة النوم، تُضعف قدرة الدماغ على ترسيخ الحلم.

اقرأ أيضا:

ابتلع ثعبانا.. أطباء يزيلون دودة حية طولها 18 سم من دماغ رجل

رغم ثروة والدها.. ابنة إيلون ماسك "مفلسة" وتشارك السكن مع 3 أشخاص

أغلى 10 أحذية في العالم.. ثمن أحدها يعادل فيلا على الشاطئ

20 صورة لأجمل طوابع بريد في العالم - لن تتخيل شكلها

أفخم 10 حمامات سباحة في العالم.. أحدها داخل كهف





