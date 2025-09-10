رفض إطلاعها على رسائل هاتفه.. امرأة تطعن زوجها حتى الموت

كتب- أحمد الضبع:

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على شابة تبلغ من العمر 20 عاما، بعد اتهامها بقتل زوجها طعنا في الصدر نتيجة مشادة نشبت بينهما بسبب رفضه السماح لها بالاطلاع على رسائل هاتفه.

الحادثة وقعت في مدينة فورموزا دو ريو بريتو، حيث تعرّض جوناس فيريرا نونيس (32 عاما) للطعن، ونقل على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ووفق ما أوردته صحيفة "ميرور"، فإن المشتبه بها، وتدعى كليديان ألفيس فيريرا، فرت بعد الجريمة إلى منزل أحد أقاربها في مدينة باريراس، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليها.

اعترافات وتحقيقات

وأفادت الشرطة بأن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات بتنفيذ الطعن بعد أن رفض الضحية منحها حق الوصول إلى تطبيق المراسلة على هاتفه.

صدمة المقربين

أما أصدقاء ومعارف جوناس فنعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان "رجلا طيبا وأبا رائعا"، ولم يكن يستحق أن يلقى هذا المصير المأساوي

