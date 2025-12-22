البخشوان: الساحل الشمالي وقناة السويس فرص ذهبية تقود قاطرة الاستثمار

أكد السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن المناطق التنموية الرئيسية في البلاد، وتحديدًا الساحل الشمالي ومنطقة قناة السويس الاقتصادية، تُمثلان فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية ونمو مستدام.

وقال "البخشوان"، في بيان إن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي لم يُعد مجرد وجهة سياحية موسمية، بل تحول إلى مشروع قومي لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تعمل على مدار العام، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في هذا التحول من خلال السياحة الترفيهية الفاخرة وإنشاء المنتجعات والفنادق العالمية التي تُلبي أعلى معايير الجودة والخدمة، فضلًا عن بناء مدن جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، علاوة على إقامة المجمعات التجارية والمراكز التعليمية والمستشفيات لدعم الحياة المستدامة في هذه المنطقة الحيوية، مشددًا على أن الحكومة المصرية تُقدم حوافز غير مسبوقة وتسهيلات إجرائية لضمان نجاح هذه الاستثمارات.

وفيما يتعلق بمنطقة قناة السويس، أوضح أن هذه المنطقة هي قلب حركة التجارة العالمية، والاستثمار فيها يعني التمركز في نقطة التقاء القارات والأسواق الرئيسية، مؤكدًا أن منطقة قناة السويس الاقتصادية ليست مجرد ممر ملاحي، بل هي منظومة متكاملة للاستثمار في مجالات اللوجستيات والصناعات القائمة على التصدير.

ولفت إلى أن مصر تمتلك اليوم محركين استراتيجيين للنمو الاقتصادي، وهما التحول العمراني والسياحي في الساحل الشمالي، والموقع اللوجستي والصناعي الفريد لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، موضحًا أن الساحل الشمالي الغربي أرض خصبة للسياحة الفاخرة، وإقامة مجتمعات حضرية مستدامة على مدار العام، وهذه المنطقة تُمثل فرصة ممتازة للمستثمرين في قطاعات التطوير العقاري، والخدمات السياحية، والبنية التحتية الذكية، مدعومة بحوافز حكومية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية.

وشدد على أن التكامل بين هذه المناطق هو مفتاح رؤيتنا الاقتصادية، ومصر تفتح ذراعيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وتُقدم شراكة حقيقية تضمن النجاح المتبادل والنمو المستدام لكافة الأطراف، داعيًا للاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها هذان المشروعان العملاقان، والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وكشف السفير ياسر البخشوان، عن حزمة استثمارات سعودية ضخمة مُرتقبة بمنطقة الساحل الشمالي، حيث من المقرر أن يزور المنطقة وفد استثماري رفيع المستوى يقوده الأمير نايف بن عبد الله آل سعود؛ الرئيس الفخري للمجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي؛ لبحث آفاق التعاون ووضع اللمسات النهائية على مشروعات تنموية كبرى تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا أن تلك الخطوة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، وتؤكد على جاذبية الفرص الاستثمارية التي تطرحها الدولة في المناطق الساحلية الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.