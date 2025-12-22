مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

رقص وغناء لاعبي أنجولا قبل مباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:23 م 22/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (9)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (2)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (3)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (5)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (6)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (10)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (4)
  • عرض 10 صورة
    لاعبي أنجولا (8)

خطف لاعبو منتخب أنجولا الأنظار بشكل كبير، قبل انطلاق مباراة منتخب بلادهم أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقبل انطلاق مباراة منتخب أنجولا وجنوب أفريقيا، دخل لاعبو المنتخب الأنجولي في وصلة رقص وغناء، وكان يتصدرهم نجم وسط نادي الزمالك سيكو بازا.

ويلاقي منتخب أنجولا حاليا نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، انتهى بتقدم المنتخب الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب جنوب أفريقيا، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "مصر، أنجولا وزيمبابوي".

لاعبي أنجولا منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية منتخب جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا وأنجولا

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار

