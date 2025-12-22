خطف لاعبو منتخب أنجولا الأنظار بشكل كبير، قبل انطلاق مباراة منتخب بلادهم أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وقبل انطلاق مباراة منتخب أنجولا وجنوب أفريقيا، دخل لاعبو المنتخب الأنجولي في وصلة رقص وغناء، وكان يتصدرهم نجم وسط نادي الزمالك سيكو بازا.

ويلاقي منتخب أنجولا حاليا نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، انتهى بتقدم المنتخب الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن منتخب جنوب أفريقيا، يشارك في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "مصر، أنجولا وزيمبابوي".

أقرأ أيضًا:

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

"فوز المغرب وتعادل مالي".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025