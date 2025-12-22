نتنياهو يهدد إيران: أي تحرك ضد إسرائيل سيقابل برد قاسٍ جدا

وكالات

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران بأن أي تحرك ضد بلاده سيقابل برد قاس جدا.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال نتنياهو في بيانٍ مشترك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس "نعلم أن إيران تُجري مناوراتٍ عسكريةً مؤخراً، نحن نُراقب الوضع ونتخذ الاستعدادات اللازمة، أودّ أن أوضح لإيران: أي عملٍ ضد إسرائيل سيُقابل بردٍّ قاسٍ للغاية".

كان نتنياهو قد أجرى اليوم الاثنين في القدس محادثات استراتيجية مع نظيره اليوناني والرئيس القبرصي، وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاتصال وإدارة الكوارث والابتكار.

وفي ظل الموقف العدائي المتزايد من جانب تركيا تجاه إسرائيل، جزئيًا بسبب الحرب في غزة، تتحرك إسرائيل نحو تعزيز علاقاتها مع اليونان وقبرص، وهما دولتان تُعتبران جريمتان لأنقرة في منطقة البحر المتوسط.

وقالت دوائر حكومية قبرصية إن تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل قيد الدراسة.

وتقوم جيوش الدول الثلاث بشكل متكرر بإجراء مناورات مشتركة، وفي سبتمبر نشرت قبرص نظام دفاع جوي من طراز "باراك" كانت قد اشترته من إسرائيل.