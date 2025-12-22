حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأحرز هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد في الشوط الأول من عمر المباراة، اللاعب أوسوين أبوليس في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

ومن جانبه أحرز اللاعب مانويل لويس شو هدف تعادل منتخب أنجولا، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من المباراة.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "منتخب مصر، أنجولا وزيمبابوي".

ويذكر أن منتخب مصر سيلاقي نظيره منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة ذاتها.

