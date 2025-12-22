مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 0
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:57 م 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جنوب أفريقيا وأنجولا (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    جنوب أفريقيا وأنجولا (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    جنوب أفريقيا وأنجولا (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وأحرز هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد في الشوط الأول من عمر المباراة، اللاعب أوسوين أبوليس في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

ومن جانبه أحرز اللاعب مانويل لويس شو هدف تعادل منتخب أنجولا، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من المباراة.

ويشارك منتخب جنوب أفريقيا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "منتخب مصر، أنجولا وزيمبابوي".

ويذكر أن منتخب مصر سيلاقي نظيره منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة ذاتها.

أقرأ أيضًا:

"فوز المغرب وتعادل مالي".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025

"لمشاهدة مباراة مصر".. تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جنوب أفريقيا وأنجولا كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا منتخب جنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة