مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 1
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

علم فلسطين يظهر في مدرجات ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

كتب : مصراوي

09:56 م 22/12/2025

علم فلسطين يظهر في مدرجات ملعب مباراة مصر وزيمبابو

كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتواجد عدد كبير من الجماهير في المدرجات لمتابعة المباراة، ودعم لاعبي المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر أحد الجماهير المصرية، داخل مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، هو يحمل العلم الفلسطيني ويرتدي قميص محمد صلاح قائد الفراعنة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زامبيا وأنجولا".

وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

لحظة بلحظة.. مصر ضد زيمبابوي.. 0-1
