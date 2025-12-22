علم فلسطين يظهر في مدرجات ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب زيمبابوي اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتواجد عدد كبير من الجماهير في المدرجات لمتابعة المباراة، ودعم لاعبي المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، في كأس أمم أفريقيا 2025.

وظهر أحد الجماهير المصرية، داخل مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، هو يحمل العلم الفلسطيني ويرتدي قميص محمد صلاح قائد الفراعنة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زامبيا وأنجولا".

وتستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

أقرأ أيضًا:

أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم أفريقيا 2025

رقص وغناء لاعبي أنجولا قبل مباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا