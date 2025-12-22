استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة نظيره زيمبابوي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا ومنتخب زيمبابوي".

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبدالمجيد، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي ومروان عطية

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

