"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:56 م 22/12/2025
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تشكيل المنتخب الرسمي لمواجهة نظيره زيمبابوي، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا ومنتخب زيمبابوي".

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبدالمجيد، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، حمدي فتحي ومروان عطية

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش ومحمد صلاح

أقرأ أيضًا:

"بمشاركة ديانج".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زامبيا ومالي في كأس أمم أفريقيا

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي تشكيل منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

