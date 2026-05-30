كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد أن الحفاظ على مستوى جيد من اللياقة البدنية في مرحلة الثلاثينيات والخمسينيات يرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على مرونة الأوعية الدموية في مرحلة الشيخوخة.

واعتمدت الدراسة على بيانات طويلة الأمد ضمن مشروع "SPAF-1958"، الذي شمل متابعة 425 شخصا على مدار عقود، إذ خضع المشاركون لفحوصات في أعمار 34 و52 و63 عاما، مع تقييم القدرة على التحمل البدني عبر اختبار ركوب الدراجات، إلى جانب قياس درجة صلابة الشرايين، وفقا لصحيفة "لينتا.رو".

ما علاقة ممارسة الرياضة بحصة الشرايين؟

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تمتعوا بلياقة بدنية أعلى وقدرة أفضل على التحمل في مراحل الشباب ومنتصف العمر، كانت لديهم شرايين أكثر مرونة في سن الستين، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد ضبط العوامل المؤثرة مثل الوزن، وضغط الدم، والتدخين، ومستويات الكوليسترول.

كما بينت النتائج أن مؤشرات الكوليسترول، بما في ذلك الكوليسترول الجيد (HDL)، لم تكن دقيقة في التنبؤ بصحة الأوعية الدموية مقارنة بمستويات اللياقة البدنية، ما يعزز من دور النشاط البدني المنتظم في الوقاية طويلة الأمد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النشاط البدني بشكل مستمر قد تكون عاملا حاسما في الحفاظ على صحة الشرايين مع التقدم في العمر، مؤكدين أنهم يخططون لمواصلة متابعة المشاركين لدراسة تأثير تغير مستويات النشاط البدني بعد سن 68 عاما.

