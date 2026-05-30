إعلان

دراسة: اللياقة البدنية في الشباب تحافظ على صحة الشرايين عند الشيخوخة

كتب : أحمد الضبع

03:00 ص 30/05/2026

مهرجان اللياقة البدنية على كورنيش البحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد أن الحفاظ على مستوى جيد من اللياقة البدنية في مرحلة الثلاثينيات والخمسينيات يرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على مرونة الأوعية الدموية في مرحلة الشيخوخة.

واعتمدت الدراسة على بيانات طويلة الأمد ضمن مشروع "SPAF-1958"، الذي شمل متابعة 425 شخصا على مدار عقود، إذ خضع المشاركون لفحوصات في أعمار 34 و52 و63 عاما، مع تقييم القدرة على التحمل البدني عبر اختبار ركوب الدراجات، إلى جانب قياس درجة صلابة الشرايين، وفقا لصحيفة "لينتا.رو".

ما علاقة ممارسة الرياضة بحصة الشرايين؟

وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تمتعوا بلياقة بدنية أعلى وقدرة أفضل على التحمل في مراحل الشباب ومنتصف العمر، كانت لديهم شرايين أكثر مرونة في سن الستين، واستمرت هذه العلاقة حتى بعد ضبط العوامل المؤثرة مثل الوزن، وضغط الدم، والتدخين، ومستويات الكوليسترول.

كما بينت النتائج أن مؤشرات الكوليسترول، بما في ذلك الكوليسترول الجيد (HDL)، لم تكن دقيقة في التنبؤ بصحة الأوعية الدموية مقارنة بمستويات اللياقة البدنية، ما يعزز من دور النشاط البدني المنتظم في الوقاية طويلة الأمد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النشاط البدني بشكل مستمر قد تكون عاملا حاسما في الحفاظ على صحة الشرايين مع التقدم في العمر، مؤكدين أنهم يخططون لمواصلة متابعة المشاركين لدراسة تأثير تغير مستويات النشاط البدني بعد سن 68 عاما.

اقرأ أيضا:

5 نصائح قد تخلصك من رائحة اللحوم.. منها الليمون والخل

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الشيخوخة اللياقة البدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الزراعة: 1345 إجراءً لتنظيم تداول المبيدات خلال مايو 2026
أخبار مصر

الزراعة: 1345 إجراءً لتنظيم تداول المبيدات خلال مايو 2026
وزير شئون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع "قانون الأسرة"
أخبار مصر

وزير شئون المجالس النيابية ينفي سحب مشروع "قانون الأسرة"
الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
زووم

بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة