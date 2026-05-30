إعلان

واشنطن تشدد موقفها وتربط الاتفاق مع إيران بتلبية مطالب محددة

كتب : وكالات

01:15 ص 30/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل إبرام أي اتفاق مع إيران إلا إذا تضمن البنود التي تتوافق مع الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز في خبر عاجل.

وجاءت التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها الرافض لأي تفاهم لا يحقق المصالح والأهداف التي حددتها الولايات المتحدة.

وشدد البيت الأبيض على أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يلبي متطلبات واشنطن بشكل كامل، مؤكدًا أن الرئيس ترامب لن يوافق على صيغة لا تتماشى مع هذه الشروط.

وتعكس هذه التصريحات استمرار النهج الأمريكي المتشدد تجاه الملف الإيراني، في ظل متابعة دولية للتطورات المرتبطة بالمفاوضات والجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الأبيض ترامب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "الكوافير" المثير للجدل في الجيزة
حدائق بـ5 جنيهات.. دليلك لقضاء رابع أيام عيد الأضحى في القاهرة والجيزة
أخبار مصر

حدائق بـ5 جنيهات.. دليلك لقضاء رابع أيام عيد الأضحى في القاهرة والجيزة
بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
زووم

بصور من الكواليس.. هيفاء وهبي تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "شو المطلوب"
نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
زووم

نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة