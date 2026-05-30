أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل إبرام أي اتفاق مع إيران إلا إذا تضمن البنود التي تتوافق مع الخطوط الحمراء التي وضعتها واشنطن، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز في خبر عاجل.

وجاءت التصريحات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني، وسط تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها الرافض لأي تفاهم لا يحقق المصالح والأهداف التي حددتها الولايات المتحدة.

وشدد البيت الأبيض على أن أي اتفاق محتمل مع إيران يجب أن يلبي متطلبات واشنطن بشكل كامل، مؤكدًا أن الرئيس ترامب لن يوافق على صيغة لا تتماشى مع هذه الشروط.

وتعكس هذه التصريحات استمرار النهج الأمريكي المتشدد تجاه الملف الإيراني، في ظل متابعة دولية للتطورات المرتبطة بالمفاوضات والجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.