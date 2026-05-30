إعلان

الزراعة: 1345 إجراءً لتنظيم تداول المبيدات خلال مايو 2026

كتب : أحمد الجندي

01:58 ص 30/05/2026

مبيدات الآفات الزراعية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو

وبحسب بيان صحفي، تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أوضح أن اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات

وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات في التوقيتات المناسبة، ويحافظ، في الوقت ذاته، على صحة الإنسان والبيئة.


وأصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي، الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة أصدرت 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و4 إفادات، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، و4 تصاريح لتشغيل مصانع، و12 بطاقة OFF-label، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتداول المبيدات، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية ويعزز الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

وأكدت "أبو يوسف" أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة منظومة تداولها واستخدامها، بما يضمن تحقيق إنتاج زراعي آمن ومستدام، يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن الغذائي مبيدات الآفات الزراعية وزارة الزراعة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
زووم

نسرين طافش بإطلالة صيفية وياسمين صبري تؤدي مناسك الحج..لقطات لنجوم الفن
أخطر كائن بحري يعود للظهور.. ما حقيقة قارب البرتغال؟
علاقات

أخطر كائن بحري يعود للظهور.. ما حقيقة قارب البرتغال؟
مصرع شخصين وإصابة مُسن في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الجلاوية في سوهاج
أخبار المحافظات

مصرع شخصين وإصابة مُسن في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الجلاوية في سوهاج
نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك
أخبار مصر

نشرة التوك شو| مخاوف من قفزة نفطية قياسية.. ومحامٍ يكشف المرشح لخلافة مبارك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة