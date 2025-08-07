سر تسمية "يوم الصباحية" بهذا الاسم

يرتبط "يوم الصباحية" بأول صباح فعلي يجمع العروسين كزوج وزوجة، وتعود تسميته إلى هذا المعنى الرمزي، إذ يحتفل به تقليديًا عبر زيارات عائلية ووجبات تعكس فرحة الأسرتين ببداية الحياة الزوجية.

أصول التسمية والتقاليد المرتبطة بها

وعلق مصطفى شريف، الباحث في التراث المصري، قائلًا إن "الصباحية" كلمة مشتقة من "الصباح"، أي أول النهار، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يحمل دلالات اجتماعية وثقافية متعددة تختلف من منطقة لأخرى، لكنها تتفق في عدة مظاهر أساسية.

التهنئة والتأكيد على الزواج

وأضاف شريف، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أهل العروس وأهل العريس يزورون منزل الزوجين في هذا اليوم لتقديم التهاني، وكانت هذه الزيارة تعد قديمًا بمثابة تأكيد رسمي على أن الزواج قد تم وأن العروس أصبحت عضوًا في العائلة الجديدة.

وجبة الإفطار أو الغداء

وتابع أن من أبرز التقاليد في "يوم الصباحية" قيام أهل العروس بإحضار وجبة فطور أو غداء كبيرة، غالبًا ما تتكون من الفطير المشلتت والعسل أو غيرها من الأكلات المحلية، تعبيرًا عن محبتهم ورعايتهم لابنتهم في بداية مشوارها الزوجي.

النقوط والهدايا

وأردف: "في بعض المناطق، يُعد هذا اليوم مناسبة لتقديم النقوط (مبالغ مالية) أو هدايا منزلية للعروسين، لمساعدتهما على بدء حياتهما المشتركة".

إزالة الحواجز النفسية

واختتم شريف حديثه قائلًا: "تُعد هذه الزيارات فرصة مهمة للعروس للتفاعل مع عائلة زوجها بشكل أكثر ودية وألفة، مما يساعدها على الاندماج السلس في الأسرة الجديدة وإزالة أي حواجز نفسية محتملة".

