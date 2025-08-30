بـ"مليون دولار".. سعر خاتم خطوبة الشيخة مهرة يثير جدلا

كتبت- أسماء مرسي:

أهدى الفنان الفرنسي المغربي فرينش مونتانا خطيبته الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خاتما فاخرا بعد إعلان خطوبتهما مؤخرا.

أثار سعر الخاتم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب قيمته المرتفعة التي لفتت الأنظار.

خاتم من تصميم صائغ نيويوركي شهير

تم صنع الخاتم الرائع على يد إريك، صائغ المجوهرات الشهير من شركة "مافاني وشركاه" في مدينة نيويورك، حيث تواصل معه فرينش قبل عدة أشهر لتنفيذ هذا التصميم الفاخر، وفقا لموقع "hindustantimes".

ماسة زمردية بوزن 11.53 قيراط

يتميز الخاتم بماسة بقطع زمردي تزن 11.53 قيراطا ما يضفي عليه قيمة جمالية استثنائية، ويبلغ سعره 1,050,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل (50 مليون جنيه)، ما جعله واحدا من أرقى الخواتم.

مهرة تشارك الخاتم مع متابعيها

كما شاركت الشيخة مهرة صورة للخاتم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نال إعجاب متابعيها وجذب الكثير من التعليقات والتفاعل حول هذه الهدية المميزة.