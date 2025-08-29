فيديو| قطة تحصد ملايين المشاهدات بسبب جلسات "يوجا"

كتب- محمود عبده:

في مشهد قد يبدو غير مألوف، تحولت قطة صغيرة إلى "نجمة" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت وهي تشارك مجموعة من عشاق الرياضة في جلسات يوجا داخل أحد الاستوديوهات بالعاصمة الهندية نيودلهي.

القطة التي راحت تتجول بخفة فوق السجادات وتتنقل بين أيدي وأقدام المشاركين، وأضفت على التمارين جوًا من البهجة والفكاهة، لتتحول مقاطع الفيديو الخاصة بها انتشارا واسعا، وفقا لموقع reuters.

يوجا على طريقة "البسة"

المبادرة أطلقها فريق هندي يحمل اسم The Paw Hour، بهدف الدمج بين الاسترخاء النفسي للإنسان وحب الحيوانات الأليفة.

وخلال الجلسة، لا يتردد المشاركون في ترك القطة تستقر على ظهورهم أثناء التمدد، أو السماح لها باللعب بين أذرعهم، وهو ما جعل اللقطات تبدو طبيعية ومرحة في الوقت نفسه.

تجربة علاجية غير تقليدية

منظمة الفعالية، وتدعى "مونا"، وصفت جلسات الـ"Cat Yoga" بأنها "يوجا مشتّتة" تساعد على التخلص من ضغوط الحياة اليومية، مشيرة إلى أن التفاعل مع القطط يمنح المشاركين راحة نفسية إضافية، بل ويشجع بعضهم على تبني هذه الحيوانات بعد انتهاء الجلسات.

انتشار واسع

المبادرة لم تقتصر على نيودلهي فقط، إذ بدأت بالفعل في الانتقال إلى مدن هندية أخرى مثل بنغالور، مع إقبال متزايد من محبي التجربة الذين يرون فيها دمجًا بين التمارين البدنية والرفق بالحيوان.

