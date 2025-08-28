كتبت- أسماء مرسي:

احتفلت عارضة الأزياء الإيرانية الأمريكية مهلاقا جابري بخطوبتها في أجواء رومانسية على شاطيء نيوبورك في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إطلالتان تخطف الأنظار

تألقت مهلقا في الإطلالة الأولى بفستان طويل باللون الأبيض، تميز بقصة كب وبقماش مزين بتطريزات لامعة، كما جاء التصميم ضيقا على الجسم، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر مرفوعة.

وفي الإطلالة الثانية، ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة، مكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقته مع حذاء بنفس اللون وتسريحة شعر مرفوعة أيضا.

ظهر خطيبها مرتديا بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص أبيض، وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

تصدرت مهلاقا "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خطفت الأنظار بجمالها اللافت وإطلالاتها الساحرة التي نالت إعجاب المتابعين.

في هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الإيرانية مهلاقا جابري، وفقا لحسباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "starsunfolded".

- مهلاقا جابري، عارضة أزياء إيرانية.

- وُلدت في أصفهان، 17 يونيو 1989.

- تبلغ من العمر 36 عاما.

- أصغر أفراد عائلتها، ولديها ثلاث شقيقات أكبر منها، خاطرة، ورحيلة، وأرزو.

- تحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، وتُقيم حاليا في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

- بدأت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء في صالونات التجميل الإيرانية، حيث تعاونت مع دور أزياء متخصصة في فساتين الزفاف.

- بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة، ركزت على عملها، واستخدمت موقع إنستجرام لعرض أزيائها، ما ساهم في تحقيقها شهرة واسعة.

- تُعرف بملامحها الجذابة وحضورها القوي، ما جعلها تتألق في مجال الموضة العالمية.

- أثارت الجدل خلال مشاركتها في مهرجان "كان"، حيث ارتدت فستانا أسود، مع تصميم يشبه حبل المشنقة حول عنقها، هذه الإطلالة كانت بمثابة رسالة احتجاج على تزايد عمليات الإعدام في إيران.

- تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

- يتابعها 4.4 مليون شخص على صفحتها في إنستجرام.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ صيحة الظهر المكشوف؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

"فستان الستارة وتاج القرون".. أغرب إطلالات ميريام فارس التي أثارت الجدل

25 صورة لإطلالات متشابهة بين جورجينا وياسمين صبري

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty